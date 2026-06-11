Vuelve Popstars: Nico Vázquez, Nicki Nicole y Ángela Torres encabezan el regreso del reality que marcó a toda una generación

La nostalgia televisiva tiene fecha de regreso. Después de más de dos décadas de haber revolucionado la pantalla argentina y convertido a miles de adolescentes en fanáticos del pop nacional, Popstars volverá en 2026 con una nueva edición que promete recuperar el espíritu original del fenómeno que dio vida a Bandana y Mambrú. La nueva apuesta llegará de la mano de Telefe y Disney+, con conducción de Nico Vázquez, una figura habitualmente asociada a la pantalla de El Trece.

El actor tendrá la misión de liderar un formato que marcó a fuego a toda una generación. La competencia combinará entrenamiento artístico, desafíos, convivencia y acceso al detrás de escena de un proceso que buscará descubrir a las próximas grandes figuras de la música pop argentina. "El big show que marcó a toda una generación y que vuelve para descubrir a las próximas grandes voces del pop", anunció el canal al presentar oficialmente el regreso del ciclo y abrir la convocatoria para las futuras participantes.

La noticia no tomó por sorpresa a los seguidores más atentos. En octubre de 2025, durante el entretiempo del amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico, Telefe había comenzado a preparar el terreno para el regreso. "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparáte! ¡En 2026, tu show está por comenzar! ¡Sí! ¡Vuelve Popstars por Telefe!", anunciaba el spot promocional acompañado por la canción It's Raining Men de Geri Halliwell. Aquel adelanto ya dejaba en claro la intención del canal: recuperar uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina, pero adaptado a los tiempos actuales.

Popstars vuelve en 2026

De hecho, en aquella oportunidad el canal destacó: "Popstars regresa a Telefe para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo". La esencia, sin embargo, será la misma que enamoró al público en los primeros años del nuevo milenio. El objetivo volverá a ser formar una banda musical a partir de jóvenes talentos seleccionados en distintos puntos del país. El programa contará además con una fuerte integración entre televisión y streaming.

Cada episodio se emitirá en simultáneo por Telefe y Disney+, mientras que la plataforma también ofrecerá "Mucho más Popstars", un contenido exclusivo con ensayos, backstage, convivencia, momentos inéditos y material adicional de las participantes. Uno de los grandes atractivos de esta nueva edición será el jurado. Aunque inicialmente circuló la posibilidad de que Lali Espósito formara parte del panel, finalmente se confirmó que las encargadas de evaluar a las concursantes serán Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García.

Ángela Torres llega al proyecto atravesando uno de los momentos más sólidos de su carrera artística, consolidada tanto en la música como en la actuación. Nicki Nicole, en tanto, representa una de las apuestas más fuertes del formato: la rosarina logró convertirse en una de las máximas referentes de la música urbana latinoamericana y alcanzó proyección internacional gracias a una serie de éxitos que la llevaron a los escenarios más importantes del mundo. Completa el jurado Charlie García, productor musical mexicano especializado en el desarrollo artístico y en la detección de nuevos talentos dentro de la industria latina.

Popstars vuelve en 2026

La producción estará nuevamente a cargo de RGB Entertainment, la misma compañía responsable de la edición original que lanzó a Bandana al estrellato y que años después impulsó el nacimiento de Mambrú. Precisamente, el recuerdo de ambos grupos explica buena parte de la expectativa que ya genera el regreso. En 2001, Popstars se convirtió en un verdadero fenómeno cultural cuando seleccionó a Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Ivonne Guzmán, Lissa Vera y Valeria Gastaldi para formar Bandana. El grupo arrasó en ventas, giras y popularidad, convirtiéndose en un símbolo de la música pop argentina.

El éxito continuó en 2002 cuando Telefe produjo la versión masculina del reality. De allí surgió Mambrú, integrado por Milton Amadeo, Gerónimo Rauch, Germán Tripel, Emanuel Ntaka y Pablo Silberberg. Al igual que había ocurrido con Bandana, la banda conquistó a miles de fanáticos y logró cifras récord de ventas. Muchos todavía recuerdan aquellas galas multitudinarias, las coreografías, las eliminaciones cargadas de emoción y canciones como "Maldita Noche" o "Guapas", que se transformaron en himnos de una época. El fenómeno trascendió la pantalla y llegó incluso a la moda, con seguidores que imitaban los peinados y accesorios de sus ídolos.

Ahora, una nueva generación tendrá la oportunidad de vivir una experiencia similar. La convocatoria ya se encuentra abierta para chicas de entre 18 y 25 años que sueñen con desarrollarse profesionalmente en la música. Para participar deberán completar un formulario online en el sitio oficial de Telefe y subir a YouTube un video de un minuto cantando a capella, sin pista musical ni acompañamiento, grabado en formato horizontal y sin efectos o filtros que alteren la voz. Quienes superen la primera instancia serán contactadas por la producción y comenzarán un recorrido que incluirá evaluaciones, entrenamientos y presentaciones en vivo.

Telefe confirmó el regreso del icónico formato que dio vida a Bandana y Mambrú.

No sólo se analizarán sus condiciones vocales: también deberán demostrar carisma, disciplina, capacidad de trabajo en equipo y potencial artístico. "Con una nueva mirada, una estética renovada y el mismo espíritu de siempre, Popstars regresa a Telefe para volver a vibrar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación", expresaron desde el canal. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada, pero el regreso ya logró despertar la emoción de quienes crecieron frente al televisor soñando con convertirse en la próxima integrante de Bandana o en el nuevo fenómeno musical del país.