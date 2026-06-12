Habló la abogada de la otra víctima de Barrelier: engaños, amenazas con un arma, ataduras y una desesperada huida

Mucho antes de que Claudio Gabriel Barrelier quedara detenido por el homicidio de Agostina Vega, ya existía una denuncia que hoy cobra una dimensión inquietante. Se trata del caso de una joven que en 2025 logró escapar de la casa del acusado tras haber sido, según su relato, retenida contra su voluntad, obligada a desnudarse y atada mientras era amenazada con un arma. Ahora, mientras la investigación por el crimen de Vega conmociona a Córdoba, la mujer volverá a declarar ante la Justicia y su testimonio adquiere un peso particular. No sólo por lo que vivió, sino por la pregunta que la persigue desde entonces. "Está mal, se pregunta de manera constante qué hubiese pasado si no me hubiese podido escapar. Podría haber sido yo Agostina", reveló su abogada, Mónica Picco.

Claudio Barrelier

La historia comenzó con una promesa aparentemente simple. Según explicó la letrada, Barrelier contactó a la joven con una propuesta económica que terminó convirtiéndose en una pesadilla. "Fue un engaño. Él la lleva al domicilio con el pretexto de que tenían que buscar un dinero y, a cambio de eso, le iba a pagar. Con ese anzuelo, Barrelier la lleva a mi clienta a su domicilio", relató Picco.

La víctima conocía al acusado desde hacía años. Habían coincidido por intermedio de familiares y, según la reconstrucción de la defensa, incluso habían salido dos veces a comer cuando ella aún era menor de edad. Tiempo después retomaron el contacto a través de Instagram. "Se conocieron por intermedio de una tía de quien era la pareja de mi clienta. Se conocieron, salieron dos veces a comer. En ese momento mi clienta era menor de edad. Luego la vuelve a contactar por Instagram", explicó la abogada.

Nada hacía prever lo que ocurriría cuando la joven cruzó la puerta de aquella vivienda por primera vez. De acuerdo con la denuncia, una vez dentro del domicilio comenzó el horror. Barrelier habría sacado un arma y obligado a la mujer a quitarse la ropa. "Cuando le exige que se saque la ropa para posteriormente atarla, le saca el celular y las llaves de la moto. Y el celular nunca lo recuperó", contó Picco.

Pero hubo una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de la víctima: "Barrelier le apuntaba con un arma y le decía: 'Yo necesito que la gente que te va a dar la plata te vea así. Desnuda'". Quiénes eran esas supuestas personas nunca pudo determinarse. Tampoco apareció el arma mencionada en la denuncia. Sin embargo, la secuencia posterior fue reconstruida por varios testigos que presenciaron el momento más dramático de aquella jornada.

Uno de ellos fue un comerciante de la zona que todavía recuerda con precisión la escena. "De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda", relató. La joven cruzó la calle desesperada mientras vecinos y comerciantes intentaban asistirla. "En otro local de enfrente había unos chicos que le dieron una remera para que se tapara", recordó el testigo.

Lo que más le llamó la atención fue la actitud del acusado. "Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: 'Estás loca'. No se inmutó", afirmó. La víctima fue resguardada en una barbería cercana mientras esperaba la llegada de la Policía. "Ahí le dieron agua, algo para comer. Ella repetía: 'Tengo miedo. Pídanme un auto, me quiero ir a mi casa'", recordó el comerciante.

El femicidio de Agostina Vega sigue sumando datos clave para reconstruir qué ocurrió

Según la querella, hubo además otro episodio llamativo. Mientras la joven permanecía protegida por vecinos y comerciantes, un automóvil oscuro con vidrios polarizados se acercó al lugar. Del vehículo descendió un hombre robusto que preguntó qué había ocurrido antes de retirarse. Para la defensa de la víctima, se trata de un dato que aún no encuentra explicación. También resultó extraño que, según el relato de la denunciante, antes de la llegada de la Policía aparecieran en la vivienda una mujer y una menor que serían la pareja y la hija de Barrelier. "Cuando ingresa mi clienta al domicilio, nunca las ve", señaló Picco.

Agostina Madeleine y Claudio Barrelier

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, Barrelier recuperó la libertad el pasado 26 de mayo luego de permanecer 20 días detenido y tras el pago de una fianza. Sin embargo, la causa continuó avanzando y actualmente se encuentra recaratulada como "privación ilegítima de la libertad agravada". Ahora, con el asesinato de Agostina Vega ocupando el centro de la escena judicial, aquel expediente vuelve a cobrar relevancia. La joven que logró escapar deberá presentarse ante una jueza de género para relatar nuevamente lo sucedido y evaluar su estado actual. "Estar en los zapatos de ella es algo fuerte", sentenció su abogada.