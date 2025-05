Amor, gritos y escándalo: el escandaloso final entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Lo que hace apenas un mes parecía una historia de redención amorosa terminó, una vez más, en un estallido. Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo pusieron punto final a su relación en medio de gritos, tensión, acusaciones de violencia y la intervención de vecinos. El romance, que había renacido bajo el ala de una cena romántica y publicaciones melosas en redes, colapsó en el peor de los escenarios: una casa en Benavidez, una noche turbulenta y una historia que expone mucho más que un corazón roto. "Ella intentó más o menos meterle onda y él se puso muy tóxico", detallaron en LAM.

Todo estalló cuando el pasado volvió a golpear -literalmente- a Osvaldo. La denuncia judicial de su ex, Ana Oertlinger, madre de su hijo Gianluca, cayó como una bomba en el frágil equilibrio que sostenía la relación con la hija de Diego. Oertlinger relató con crudeza que el ex futbolista golpeó al joven de 18 años con "piñas en la cabeza, costillas y brazo izquierdo" durante su propio cumpleaños. Una postal escalofriante que, pese a no tener aún resolución judicial, sacudió el vínculo con Gianinna.

Aún así, según contó el periodista Pepe Ochoa en LAM, Gianinna intentó "ponerle onda" al vínculo. Pero lo que encontró fue un Osvaldo "tóxico", irascible, encerrado en sus demonios. La relación, ya minada, se transformó en un campo minado. Y entonces llegó la noche del estallido. La escena podría haber salido de una película de Almodóvar, pero ocurrió en la vida real: gritos, portazos, resistencia a abandonar la casa y una mujer desesperada por recuperar la calma. "Gianinna lo sacó de la casa a los gritos. Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar", relató Ochoa, luego de que Ángel de Brito le diera el pie para detallar el escándalo.

La tensión escaló hasta que los propios vecinos del barrio privado Albanueva intervinieron. Tras más de tres horas de caos, Osvaldo se fue. Pero no sin escuchar, según testigos, el último grito de su ex: "¡Nunca más me vuelvas a buscar!". "El tipo se termina retirando del barrio, un escándalo total. Y, obviamente, lo que me cuentan es que ella le gritaba que nunca más la vuelva a buscar", detalló el panelista del ciclo de América TV.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Las redes sociales sellaron el final: dejaron de seguirse, borraron fotos, eliminaron rastros del breve intento de reconciliación. Una historia que duró lo que un suspiro en medio de la tormenta, marcada por idas y vueltas desde el primer día, nacida en el cruce del rock nacional, la fama heredada y los conflictos sin resolver. El historial de Osvaldo en cuestiones sentimentales es largo y polémico. Su relación con Jimena Barón, madre de su hijo menor, también terminó envuelta en escándalos. La artista llegó a dedicarle una canción a Gianinna tras sentirse traicionada por su vínculo con quien había sido su confidente durante momentos difíciles.