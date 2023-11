Andrea Rincón fulminó a Fátima Florez: "Tenía olor a naftalina"

Javier Milei fue elegido como el próximo presidente de la Nación y más allá de los comentarios -lógicos- por ser quien sustituya a Alberto Fernández, hubo algo mucho más profundo en lo que se hizo hincapié: la primera dama. Así como en un abrir y cerrar de ojos, Fátima Florez se convertirá en aquella figura a pesar de no estar casada sino más bien de novia hace pocos meses con el libertario.

Fátima Florez y Javier Milei

Pero... ¿Por qué genera tanta incertidumbre ver a Fátima en esa posición? Es que claro, la humorista es reconocida hace años por su labor e incluso se la relacionó siempre en el mundo de los espectáculos y alejada de la política más allá de cierta imitación que habría hecho pero que quedaron en las risas y no mucho más que eso.

Ahora, más allá de que buscará mantener su imagen y su rol para no perder de vista su carrera, por lo cual según pudo dar a entender seguirá presente en distintos programas de televisión o arriba de diversos escenarios, también se la podrá observar quizás en la casa de Olivos, en donde Milei ya aseguró que vivirá o hasta también acompañando al futuro Presidente en su cago.

Probablemente lo que más sorprende de ver a Florez en esta posición es que justamente nunca antes había ocurrido algo así que, de un día para el otro, un candidato a Presidente comience a entablar una relación con alguien de los medios y que la misma perdure tanto a tal nivel de que se convierta en primera dama de Argentina.

Javier Milei y Fátima Florez en el Colón

Fue en el mes de julio cuando la pareja comenzó a entablar el vínculo amoroso que hoy los trae hasta acá y eso mismo se supo a mediados de agosto, justamente por el jefe de prensa de la humorista, Alejandro Veroutis quien había confirmado que su relación había empezado hace "45 días" y a través de un show que estaba brindando ella en donde ambos intercambiaron los teléfonos.

Esa relación que empezó mediante un show -aunque ya se habían conocido en la mesa de Mirtha Legrand- hoy da sus frutos y a pasos agigantados. A pesar de que se habían filtrado rumores de discusiones o peleas, la pareja en cada una de aquellas ocasiones puso el pecho de frente y se mostraron dando indicaciones de que realmente prevalecía el amor. Todo eso, llegó a tal punto de que el domingo cuando Milei ganó las elecciones, quien estaba a su mano izquierda era nada más ni nada menos que su novia.

Sin embargo, el hecho de que hayan pasado tres meses de que se diera a conocer el romance no quita que todavía muchas personas dentro del espectáculo estén sorprendidas por como dos almas se juntaron en contextos tan distintos y que justamente aquello llevó a algo que, probablemente, Fátima nunca se hubiese imaginado: ser primera dama.

Un beso entre Javier Milei y Fátima Florez, tras su paso por la mesa de Mirtha Legrand.

Las opiniones corren tan rápido que hasta se podría decir que vuelan y más porque muchas de las personas que integran los medios la conocen de punta a punta por su carisma y la cantidad de veces que se mostró. Teniendo en cuenta eso, quien no quiso quedarse afuera de la vorágine por Fátima siendo primera dama fue nada más ni nada menos que Andrea Rincón, a quien no le falta ni un gramo de vergüenza.

La actriz conversó en diálogo con la radio Rock & Pop y dejó varias perlitas señalando directamente a Florez y no sólo fue ella a quien mencionó, sino que hizo hincapié en un ícono de los espectáculos quien ya se había referido a la humorista de una manera despectiva. ¿Quién es? La One. Con esto, se podría confirmar que la mismísima Moria Casan está en contra de la primera dama y por insólitas razones.

"Yo trabajé en el teatro con Moria y con Fátima en la misma obra. Y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere hace mucho. De hecho, ya no la quería. Le daba a falsa, como que tenía algo ahí guardada, medio oscura", manifestó la ex protagonista de la novela Argentina, Tierra, Amor y Venganza.

Andrea Rincón

¿A qué vienen estas declaraciones de Rincón? Es que un periodista de LAM agarró a Moria infraganti en uno de los cortes del Bailando por un Sueño y le consultó sobre las elecciones y principalmente sobre Fátima. "Yo por mi parte estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia", dijo y seguido a eso agregó: "¿Primera dama en este país? Socorro. ¡Me voy a mi casa!".

Pero eso no fue lo único que pasó sino que el cronista fue por más y le consultó acerca de si se podía comparar a Fátima con Evita y si ambas tenían similitudes, aunque la One decidió esquivar la pregunta y pasar de largo. Aunque, quien no pudo aguantar el silencio fue Rincón, que mientras escuchaba aquella entrevista lanzó: "Mira lo que pregunta el bolud... del periodista. ¿Cómo la vas a comparar con Evita?".

Después de remarcar una y otra vez que Moria nunca la quiso a la humorista por razones desconocidas, más allá de su crítica por el olor, en cuanto a Fátima como primera dama, subrayó: "Me va a dar mucha risa con esos vestidos que usa". ¿Realidad o sarcasmo?