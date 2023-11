¡A tomar la leche! Tinelli demandó a Jonatan Viale y a LN+ porque le dijo "corrupto" y "narcotraficante"

El escándalo que sacudió a la opinión pública a días de las elecciones, tiene un nuevo escenario bélico en la Justicia. Es que tras el affaire de Martín Insaurralde, Sofía Clérici y el viaje multimillonario en yate, Jonatan Viale decidió tomarse, como hace a diario, una licencia periodística y le pegó a todo lo que tuviera a mano sin ninguna prueba. Uno de esos damnificados fue Marcelo Tinelli. Ahora, el conductor del Bailando lo demandó en la Justicia y le pide millones de pesos como resarcimiento.

Tal como salió a la luz, el abogado Osvaldo Pereyra, que representa a Tinelli, presentó una demanda contra Viale en el Juzgado Civil Número 72 y también contra la señal LN+, del grupo La Nación, para quienes trabaja el conductor y al que les pidió por un oficio que le guarden el tape con los dichos de Viale, por los que Tinelli se sintió "agraviado".

La demanda multimillonaria tiene en su foja 1 la causa que es por "daños y perjuicios" en contra de Jonatan Goldfarb, tal es el verdadero nombre de Viale, por su editorial del 2 de octubre en el programa Más realidad, que se emite de lunes a viernes en LN+. Aunque no trascendió la cantidad precisa de dinero que le pide, se estima que supera los 5 millones de pesos.

Es que durante su editorial, Viale había asegurado que Tinelli era "corrupto" y "narcotraficante". El discurso del conductor durante aquella jornada en la que abordó el escándalo de Insaurralde y de cara a las elecciones en las que militó abiertamente por Patricia Bullrich primero y por Javier Milei después, fue así: "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde? , ¿o no? Repito, no es Insaurralde solo. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelotudos. Si barremos barremos todo como dice Milei ¿no?".

Lo insólito es que las acusaciones de pertenecer a un "matriz de corrupción" no tienen ningún tipo de prueba por parte de Viale. Dicha actividad diaria del conductor se destaca por la falta de sustento periodístico y documental en casi todos los temas que aborda. Pero esta vez no le será fácil salir indemne. En realidad, la única prueba que presentó Viale fue un tape en el que se ve que Insaurralde y Cirio visitaron el estudio de Showmatch durante el año 2014, cuando comenzaron su relación.

En el resto de su editorial, Viale también lanzó una acusación contra los argentinos: "Peor que un corrupto es una sociedad dormida, callada, anestesiada, insensible, apática. Que mira para otro lado ante la corrupción. Peor que un bandido es un pelotudo que no le importa que lo roben". Cuando terminó con su alocución, Viale mandó al corte y la segunda publicidad fue del Municipio de Lomas de Zamora. Irónico, ¿no? Por ahora, Viale negó estar notificado de la demanda de Tinelli.