Ángela Torres y Rusherking: amor, canciones, viajes... y una ruptura con olor a déjà vu

Por un año compartieron más que una historia de amor: recorrieron el mundo, intercambiaron declaraciones tiernas y tejieron una complicidad que parecía a prueba de todo. Pero esta semana, el telón bajó. La pareja formada por Ángela Torres y Rusherking decidió separarse y, aunque no hubo escándalo ni terceros en discordia, aparentemente, la noticia cayó como un baldazo de agua fría para sus seguidores.

La primicia fue revelada por Ángel de Brito en su programa LAM, con el clásico suspenso que caracteriza sus enigmas amorosos. En un juego con sobres distribuidos entre los espectadores, el conductor fue lanzando pistas: Ella es mayor que él. Edad. Ella tuvo muchos cambios de look, es verdad. Son primer hervor, ese lo había revelado. Los dos son cantantes, es verdad, ella es actriz y canta muy bien, ella no roba, es muy talentosa. Ella tiene familiares famosos".

Y aunque el misterio duró algunos minutos, no tardó en estallar la bomba: Ángela y Rusher están separados. "La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Nos confirmaron a nosotros, todavía no salió el comunicado. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora 'caput'", resumió De Brito.

Luego, compartió las palabras de la propia Ángela, que rompió el silencio con madurez y cariño: "Terminamos súper bien, y hay mucho respeto, pero decidimos que era lo mejor para los dos". La noticia impactó especialmente porque, hasta hace muy poco, la pareja seguía derrochando amor en redes sociales. Desde románticos paseos por Europa hasta declaraciones públicas de cariño, Ángela y Rusher construyeron una relación a la vista de todos.

En un video reciente, la artista felicitaba a su novio por su cumpleaños desde un barco en el Sena con un simple pero contundente "Te amo mucho". También estaban los momentos cotidianos, esos que mostraban la trastienda del romance: en pijamas, en casa, entre bromas y miradas cómplices. En una publicación, Ángela escribía: "Nada como un buen saludo de pareja", mientras los emojis terminaban de pintar un cuadro entrañable que parecía salido de cualquier historia de amor millennial.

Otra imagen los mostraba abrazados bajo la nieve. Ella escribió: "Muchos momentos muy lindos, muchos karaokes, muchas noches viendo estrellas e infinitas cosas que aprendo de la vida con vos". No fue solo una relación mediática: fue un vínculo en el que se compartieron aprendizajes, risas, caminos y canciones. Pero como bien saben los artistas —y ellos lo son, por partida doble— no hay final sin una melodía que lo acompañe. Y aunque no haya comunicado oficial ni historias aclaratorias, lo cierto es que los fans ya están entonando los acordes de una ruptura que, aunque triste, deja atrás una historia llena de momentos compartidos.

Cabe destacar una cosa: no es la primera vez que los jóvenes se separan, ya que en enero de este año anunciaron su separación por el mismo motivo, para luego reaparecer juntos en San Valentín como si no hubiera sucedido nada.