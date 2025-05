Ari Paluch tras su último escándalo y el "renacimiento" en YouTube: "Me jodí, ¿qué más quieren que haga?"

Dicen que el que se quema con leche ve una vaca y llora, pero Ari Paluch prefiere ver una cámara encendida y arrancar un nuevo ciclo. El periodista y conductor reapareció en escena este lunes con el relanzamiento de El Exprimidor, ahora reconvertido en formato streaming, desde un canal de YouTube y con la misma intensidad de siempre. Alejado de la radio tradicional pero no de los micrófonos, volvió con entusiasmo, declaraciones picantes y una dosis de espiritualidad.

La vuelta se dio meses después del episodio que lo sacó de Rock & Pop, cuando durante un pase al aire con Beto Casella hizo un comentario desubicado sobre el uso de burundanga y su compañera de trabajo, la locutora Noelia Corral. Aquel "chiste" de mal gusto, disfrazado de humor radial, generó un fuerte repudio, un comunicado de la emisora y, finalmente, su desvinculación. Ahora, en modo más zen -aunque no por eso menos verborrágico-, Paluch se define como "resiliente", asegura que no guarda rencores y dice que todo pasa por algo. "No soy un tipo de revanchas. Lógicamente, hubiera preferido que no pasara, pero hay que seguir", le dijo a Intrusos.

También se definió como "resiliente", aclaró que "no estaba a gusto" sin un micrófono por delante y destacó que esta nueva oportunidad le pareció "muy tentadora". "Con la radio no había ni que hablar. Tomaron una decisión y la respeté. Me parece un poquito exagerado lo que sucedió pero entiendo las reglas del juego", admitió y lanzó una máxima para la tribuna: "No había ninguna intención de agraviar a nadie. Tuve la nobleza de pedir perdón. No da para mucho más. Yo ya bastante me jodí, tenía un contrato, ahora no lo tengo más. Me jodí, ¿qué más quieren que haga?" Aunque trató de bajarle el tono al escándalo, Paluch también repartió culpas.

Sin ir más lejos, apuntó contra la prensa, dijo que la propia Noelia Corral "la pasó peor por las preguntas de los periodistas que por el chiste" y remarcó que, entre ellos, "está todo más que bien". Incluso contó que ella continúa trabajando con su hija, Martina Paluch, en la misma emisora. Sobre el comentario que detonó su salida, el conductor no se retractó del todo, pero sí se victimizó: "Estábamos boludeando, lo tomaron literal. Siempre hay alguien interesado en que te vaya mal y aprovecha". Asegura que pidió disculpas y que no hubo intención de agraviar a nadie. "Tuve la nobleza de pedir perdón. No da para mucho más".

Ari Paluch

También se tomó un momento para reflexionar sobre los tiempos que corren: "Yo espero que esto se pueda equilibrar. Por años se vivió de una manera extrema, ahora estamos en el otro extremo. Ya se va a equilibrar", dijo en tono de gurú mediático. Y, entre líneas, deslizó que Rock & Pop no tuvo muchas opciones: "Cuando un tema se convierte en un escándalo, es muy difícil vender publicidad. Te bloquean y el medio lógicamente tiene que tener mucha generosidad para dejarte y no esperaba eso".