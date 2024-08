Aseguran que Ángel De Brito, está enamorado de Marcelo Tinelli: Milett Figueroa en pie de guerra

Meses atrás, Ángel De Brito reveló detalles exclusivos de Milett Figueroa: "A su mamá, Martita, y a Milett no se la fumaba nadie en el Bailando, yo lo vi, yo soy testigo, no me lo contó otro", contó y generó malestar por parte de las protagonistas de la noticia. Recientemente, un familiar de la modelo y el periodista tuvieron un cruce digital a través de Instagram.

En los últimos días, las especulaciones sobre el Cantando 2024 fueron creciendo, ¿quién será la conductora? ¿Quiénes participarán? o ¿cuándo comienza? Son algunas de las dudas que todavía no fueron despejadas. Sin embargo, el conductor de encargo de revelar que la compañera de Marcelo Tinelli es la única jurado confirmada por el momento, mientras se negocia la participación de Oscar Mediavilla y Marcelo Polino para que también estén.

Milett Figueroa y su mamá acusadas de ser "insoportables".

Ángel De Brito no tuvo los mejores comentarios hacia la mediática por su nuevo trabajo. Sin embargo, seguidores de Instagram de la joven decidieron apoyarla a través de los comentarios en su última publicación: "Milett hermosa como siempre, lo mejor para vos como jurado del cantando, los que te queremos te vamos a apoyar", escribió una usuaria. Lo que nadie. Esperaba ante aquel mensaje era la reacción que tendría la madre de la actriz.

Mirtha Valcárcel acompaña a su primogénita en todos sus proyectos, así como a defiende de las críticas: " Exacto gente linda, que te tenemos que hacer es cerrarle la bocaza a ese De Brito, que tiene un odio gratuito a Milett y la desprestigia como le da la gana, está enamorado de Tinelli, no tiene ética profesional, eso de que es periodista le queda por los suelos", fue directa contra el comunicador.

Ángel De Brito comenzó una guerra con la madre de Milett Figueroa

La madre de Figueroa no sólo puso en duda el profesionalismo de Ángel De Brito, sino que además aseguró que tiene sentimientos no correspondidos hacia quien fue su jefe durante años. Y por supuesto, ante esto el periodista no se quedó callado.

A través de su canal de difusión en Instagram, Ángel De Brito que supo ser jurado de múltiples formato encabezados por Marcelo Tinelli, apuntó directo contra la señora: "Mamá gato nerviosa", escribió. Aquel mensaje fue compartido también en la cuenta oficial de X de LAM: ¿de quién hablar Ángel? ¿De la quilombera de maquillaje?", escribió Pepe Ochoa encargado de la red social. Este comentario hace referencia a las grandes exigencias de madre e hija durante el Bailando.