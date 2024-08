L-Gante tomó una radical decisión que nadie entiende

El pasado 15 de agosto, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, presentó en Buenos Aires su nuevo álbum "Celda 4". Sin embargo, antes de su gran lanzamiento, el cantante pasó unos días en el Disney de Paris, y recientemente reveló los motivos de por qué invitó a su ex, Tamara Báez y a la nueva pareja de la joven. La decisión del mediático revolucionó las redes sociales, y sus explicaciones aún más.

En una entrevista, el representante de la cumbia 420 abrió su corazón. En medio de su gira por Europa, no se quiso sentir solo y eso lo llevó a sumar algunas personas al viaje: "Tenía un show en Ibiza y le dije a mi manager por teléfono 'Decile a mi mamá, a Tamara, al novio de ella, a Jamaica y a todos que vengan'. Voy a disfrutarlo porque si no estaba solo, cumpliendo con mis compromisos y con mi gira, que la disfruto mucho, pero quería estar con mi familia", contó en su paso por La Peña de Morfi.

L-Gante en Disney de París junto a su hija Jamaica

En una charla con el medio Infobae, L-Gante volvió a referirse a su viaje con su ex: " Lo mandé a hacer el pasaporte al novio de la mamá de mi hija , lo llevé a París, a España, una girita europea", comenzó contando en un mano a mano con la periodista. El compositor reconoció que la pasó bien y que fue necesaria la compañía, ya que se encuentra con la agenda repleta de compromisos y en algunos momentos necesitó desconectar.

Durante su paso por el continente europeo, el intérprete de "Pa tra RKT" compartió imágenes junto a Tamara Báez y su nueva pareja, con cierta complicidad el joven no entiende las críticas de esta buena relación que eligen mantener por el bien de Jamaica, la única hija que tuvieron durante su amorío: "Sé separar las cosas. A mí me puede llegar a molestar más que gente que sea más adulta que yo no las sepa separar y yo que soy menor lo supe entender. Uno tiene que saber diferenciar", dijo.

Además, Elián Valenzuela reconoció que su prioridad es el bienestar de la menor: "mi hija también a veces me habla de él o enfrente mío va corriendo, le da un abrazo. Por algo lo querrá mi hija y lo veo bien"

Sobre su ex, opinó: "A Tamara la veo feliz, tranqui, haciendo la suya y eso es lo bueno", reflexionó. Lo que muchos no esperaban era la declaración que estaba a punto de hacer.

L-Gante y Tamara Báez dejan de lado sus diferencias

L-Gante fue vinculado con la China Suárez, quien asistió al lanzamiento de "Celda 4" y además lanzó un tema. Así como también con Wanda Nara, con quien incendio las redes en cada nuevo posteo junto a la empresaria. Sin embargo, en su corazón sigue presente la madre de su hija: " Yo la amo todavía y significa que quiero que le vaya bien, que esté bien ", confesó a corazón abierto.

Lo cierto es que las diferencias mediáticas y legales que supieron tener L-Gante y Tamara quedaron en el pasado. Actualmente se muestran muy amigos y comparten más momentos junto a su hija, entre ellos costosos viajes.