Insólito pedido de Juliana "Furia" Scaglione al llegar a Uruguay: su fandom la van a odiar

A más de un mes de terminar Gran Hermano y no consagrarse como campeona, el nombre de Juliana "Furia" Scaglione sigue resonando con fuerza en el ojo mediático. Y con el paso de los días no sólo fue perdiendo seguidores de sus redes sociales, sino que además recibió la denuncia de muchos fanáticos. Este martes, la ex hermanita viajó a Uruguay para conocer a algunas de las personas que le apoyan pero volvió a generar repudio con su desalmado pedido.

A través de su cuenta personal de X, anunció que estaría en el país vecino donde realizará una juntada. Fue por el mismo medio que sentenció a un fuerte pedido: " Buen día Furiosos. No lleven regalos por favor porque no voy a poder traerlos ", escribió para luego citarlos en Plaza Independencia a las 16 horas.

Juliana "Furia" Scaglione pierde miles de seguidores

En el tweet sus fanáticos no tardaron en bancarla: "Que lindo Juli, espero disfruten muchos" o "Como no te voy a amar. Ni mi papá me va a bajar de este barco", fueron algunos de los comentarios. Por otro lado, algunos cibernautas cuestionan el desagradecimiento de Furia con sus fanáticos, quienes siguen gastando plata por ella: "Hola furiosos no puedo llevarme regalos, así que porfa solo dólares cara grande. No me miren a los ojos y traten de no tocarme si no les di autorización firmada, si tienen remeras con mi cara y no son productos oficiales, los demando", fue irónico un usuario.

Fuertes acusaciones a la furiosa

La doble de riesgo rompió contrato con Telefe. Desde aquel momento se encuentra en el streaming Carajo junto a Alex Caniggia, pero ante la crisis del país tuvo que rebuscar y aprovecha su nombre para facturar con saludos a sus fanáticos. Los mismos que la ayudaron a pasar múltiples placas mientras estaba dentro de la casa.

El insólito pedido de Juliana "Furia" Scaglione

La cuenta de El ejército de LAM en X compartió la captura de una fanática que anhelaba un saludo de su ídola. Sin embargo quedó boquiabierta con la respuesta que recibió.

Y es que la mediática quiso cobrar 5.000 pesos por el video. Dispuesta a lo que sea por un intercambio con la ex hermanita, la seguidora accedió, pero días más tarde terminó denunciando que le aumentaron el precio.

La denuncia de una fanática a Furia

"Hola, el precio de los saludos subió a $23.000. Si queres un video nombrándote es $34.000. No se devuelve lo que ya transferiste, disculpas", contestó Juliana Scaglione. "Me devuelven los 5K que gasté, ¿no?", quiso saber la seguidora, a los que la actriz respondió de manera agresiva: "¿Sabes leer? Dije que no se devuelve. Aprende a leer y deja de acosarme. Gracias", y la terminó bloqueando. La actitud fue repudiada por los usuarios quienes no dudaron en dar unfollow a la cuenta de Instagram de la mediática

Lejos de bajar un cambio, Furia apostó a más: "Si no se ajustan a mis precios PROBLEMA MÍO NO ES... SON MIS FANS NO MIS DUEÑOS", escribió en un nuevo tweet, para luego confirmar que las noticias en su contra son fake y remarcó que la injuria es un delito y no tendría problemas en tomar cartas legales en el asunto.