Así reaccionó Wanda Nara a la confirmación de Mauro Icardi y la China Suárez: "Antes de que tome una decisión fatal"

Luego de semanas de pistas y especulaciones, Mauro Icardi blanqueó su relación con la China Suárez en medio de denuncias de maltrato y manipulación por parte de Wanda Nara. Desde la confirmación, quienes siguen este triángulo mediático esperaron la respuesta de la Bad Bitch y, aunque se hizo esperar, se conoció su reacción.

Fue Estefi Berardi quien contó al público de Mañanisima cómo se tomó la conductora de Bake Off que el futbolista blanqueara con quien supo ser su amante: "Ella, aunque ustedes no lo puedan creer, está súper tranquila . Wanda sabía que en cualquier momento se venían estas fotos juntos", comenzó.

Se conoció la reacción de Wanda Nara ante la confirmación de Icardi y la China Suárez

Icardi no sólo realizó un posteó en conjunto con la China con selfies de los dos muy acaramelados, sino que además a los pocos minutos compartió una historia donde se lo ve disfrutando de un mate en su piscina, mientras contempla a su novia en el agua. Ante esta seguidilla de interacciones en redes sociales, los fanáticos de Wanda pensaron que estaría como loca tramando su venganza; sin embargo, la panelista contó otra versión: "Lo que me dice es 'yo agradezco que esté con la China Suárez antes de que este chico tome una decisión fatal , por la cantidad de cosas que me ha dicho a mí antes y cómo lo vi tirado en una cama. Agradezco que esté con la China o con quien sea'".

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron de su primera salida como novios oficiales

aria de cosméticos acepta el nuevo romance de su ex marido, quienes no aprobaron las fotos de Mauro y la ex Casi Ángeles fueron los hijos mayores de Nara fruto de su relación con Maxi López, quienes no dudaron en dejar de seguir al delantero del Galatasaray.

Mauro y la China: su primer plan juntos

Pese a la tranquilidad de Wanda y la reacción de sus familiares, el futbolista parece estar a gusto con su nueva relación. Es así que ya no se esconde más y tras oficializar, los tortolitos realizaron su primera salida en público: la pareja cenó en Elena, en el Four Seasons, junto al peluquero y amigo de la artista, Juanma Cativa.

Mauro Icardi y China Suárez

Mientras Mauro Icardi y la China hicieron su primera cena pública como novios, y se mostraron sonrientes ante las cámaras de los fotógrafos que se encontraban allí, Wanda Nara prefirió una comida en casa: sushi de canje fue su mejor opción.