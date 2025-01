Mauro Icardi blanqueó su romance con la China Suárez con un mensaje que hará estallar a Wanda Nara

Si bien Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan hace semanas una guerra mediática y legal, no fue hasta hace horas atrás que la tensión escaló con nuevas denuncias, un comunicado oficial por parte del futbolista y fuertes imágenes de ambos cazando junto sus hijas que apenas alcanzan los 9 años. En este contexto, el deportista movió una pieza fundamental y dio donde más le duele a la Bad Bitch: blanqueó su romance con la China Suárez con un tierno mensaje.

Luego de 17 días sin sus pequeñas, la conductora de Bake Off se reencontró con las nenas y expuso algunos detalles que estas contaron sobre la convivencia con la ex Casi Ángeles: maltratos, insultos a la madre y hasta provocaciones con quedar embarazada. Según el delantero del Galatasaray, esto fue una mentira por parte de su ex mujer y salió defender a la persona "que tiene a su lado actualmente".

Así blanqueó Mauro Icardi su relación con la China Suárez

Tras el comunicado de Icardi, donde desmintió cada una de las acusaciones en su contra, el joven compartió un carrusel de imágenes junto a la China: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperás... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra tiempo de juntar a dos personas sin importar cuando tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer ", comenzó su dedicatoria de amor.

Cabe recordar que esta historia comenzó en 2019, cuando el rosarino fue infiel a Wanda con Suárez: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy, no necesito más señales, sé que con vos, estoy donde debo estar", culminó sus palabras de amor junto a las imágenes de ambos abrazados en el patio de la propiedad que Wanda aseguró era "la casa de sus sueños".

Mauro Icardi se tapó el tatuaje que tenía de Wanda Nara

Además, en las fotografías publicadas por los tortolitos, Pochi de Gossipeame descubrió que Mauro decidió taparse el nombre de Wanda que tenía tatuado en uno de sus dedos. Lo cual es posible, ya que en el día de ayer, su nueva novia subió una historia en una sesión de tatuajes. Por su parte, la China decidió dejar en su piel los nombres de sus hijos, y los usuarios de las redes notaron un parecido con los tatuajes de la Bad Bitch.

Si bien Mauro Icardi no seguía a la China Suárez en Instagram, tras blanquear su relación dieron click a "seguir". Además, la actriz reposteó la publicación de su nueva pareja, sin agregar comentarios.