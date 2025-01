Con una maliciosa maniobra, la China Suárez confesó que quiere un cuarto embarazo

Pese a que quiera ser una persona de bajo perfil, la China Suárez se involucró en una de las separaciones más polémicas de la farándula y comenzó una relación con Mauro Icardi. En este contexto, los usuarios de redes sociales la fulminaron y no sólo recordaron cada una de sus parejas sino a las mujeres que se llevó por delante.

"La esencia no cambia. De Eugenia Tobal, a Pampita, a Wanda", escribió Ángel de Brito en X tras hacerse públicas las imágenes de la ex Casi Ángeles con las hijas de Wanda Nara. Y es que, durante la estadía de las menores en la casa de su padre, las nenas compartieron el día a día con la nueva "madrastra" creando dos versiones de la historia.

Mauro Icardi blanqueó su relación con la China Suárez

Por un lado, la conductora de Bake Off expuso los maltratos de la actriz hacia sus hijas, con comentarios despectivos hacia su madre. Sin embargo, Icardi utilizó sus redes sociales para mostrar las imágenes que desmienten esa versión: la China abrazada con Francesca e Isabella, así también como fotos de una tarde en patines.

No es la primera vez que la China Suárez usaría a los hijos de otras mujeres para confirmar un noviazgo o embarazo: " No nos olvidemos que también usó a los hijos de Pampita para comunicar que estaba embarazada de Vicuña. Después de haber jurado por la hija que no estaba con él", escribió Yanina Latorre junto a un antiguo posteo donde la influencer mostró a las manos de los hijos de Benjamín Vicuña, de quien también había sido amante.

La China Suárez usó a los hijos de Vicuña para blanquear su embarazo y ahora va por los hijos de Wanda Nara

Luego de hacer públicas las instantáneas de su nueva novia con sus hijas, Icardi compartió un carrete de imágenes románticas junto a la China, donde además declaró que es lugar donde tiene que estar, ya que "el destino así lo quiso". Todo indicaría que los tortolitos querían recuperar el tiempo perdido y es por eso que la mediática quisiera tener un bebé del delantero: "Lo que me acaba de llegar... sus amigos cuentan su plan", escribió Latorre.

A continuación, la angelita compartió en sus historias de Instagram una conversación, aunque cortó el nombre del emisor de estos mensajes. En el chat se reveló que la China Suárez desea un cuarto hijo y está segura que será de Mauro Icardi: es así que sus amigos le aconsejaron que debería quedar embarazada ahora misma ya que el rosario podría regresar con su ex mujer, Wanda Nara.