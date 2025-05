El presunto amante de Lourdes Sánchez fue acusado de estafador: "Hizo lo mismo con un montón de mujeres"

La historia del supuesto affaire de Lourdes Sánchez con el empresario español Ramón Vegas volvió a tener un revés. Además de la negativa de la protagonista del hecho, las versiones de las personas cercanas a él y sus negocios en Tulum, México, lo tildaron de estafador y aseguraron que lo que le hizo a la pareja de Pablo "El Chato" Prada, lo hizo "con un montón de mujeres".

"Ramón Vegas no es el dueño de Umi Tulum. Los dueños están indignados. Es un tipo que me dicen que es estafador, chanta, que simula con las chicas que tiene mucho dinero. Porque a él en su momento lo habían llevado al hotel para que pueda invertir en temas inmobiliarios, no en Umi Tulum", señaló la panelista Majo Martino al aire de Sálvese quien pueda por América TV.

Según detalló, los dos dueños mayoritarios son Andrés Macías y Héctor Ponce y Vegas "no figura en actas como socio". "A él lo echan, porque al momento de poner la plata, en alguna sociedad de todas las inmobiliarias que tiene, no ponía la guita", explicó."Están indignados porque lo metieron al dueño como cómplice, que fue testigo de la boda maya. Y dice: 'nunca hicimos una boda maya. Sí hicimos ceremonias de cacao. Ceremonias mayas. No bodas'", sumó.

Martino, quien en una oportunidad viajó a hacer el mismo canje que Sánchez, reveló que "esto que está haciendo con Lourdes", lo hizo "con un montón de mujeres ahí". Además informó que habló con el encargado de llevar a las influencer, Fabián Parolari, quien es amigo de la bailarina y su marido y está "muy angustiado porque queda como un cómplice cuando no lo es".

Las fotos de Lourdes Sánchez con quien sería su nueva pareja, el empresario Ramón Vegas.

Por otro lado, Yanina Latorre leyó un mensaje que le mandó Sánchez, cuando estalló la historia de su supuesto amorío con Vegas. "Es una locura todo. Es verdad que lo conozco. Es más, lo adoraba. Pero él desde que lo echaron de la sociedad del hotel se volvió loco y está haciendo cosas tremendas", indicó la protagonista del negado affaire.

Si bien la conductora defendió el trabajo de su colega Iglesias, de quien remarcó que "no miente, chequea, labura", al mismo tiempo cuestionó que la data que aportó y que "fue la historia del día", "ya está sesgada porque la odia" a Sánchez. "Hace dos semanas ella puso historias como amenazantes: 'a la que va al hotel en México con el amante tenga cuidado que voy a hablar'. Escribile y preguntale", cuestionó.

Las fotos de Lourdes Sánchez con quien sería su nueva pareja, el empresario Ramón Vegas.

"Ya en el verano también había hablado algo de Corrientes y hoy terminó diciendo que ella estaba con un político de ahí. De repente coge con todos", ironizó Latorre, quien reveló que la interna entre ambas explotó cuando "Lourdes se calentó y le mandó un mensaje cuando la metió en el verano con un amante de Corrientes". Por otro lado, opinó que "hay una campaña para Lourdes y "El Chato", porque también decían que salía con una panelista, que andaba con una modelo".