Quién es Valentina Olguín, influencer acusada de evasión fiscal y que ahora se hace la distraída

Un caso insólito recorrió el país aunque tiene epicentro en el noroeste argentino: la influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín enfrenta serias acusaciones por parte del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien denunció que la joven utilizó datos fiscales de cinco mandatarios provinciales para importar ropa desde Estados Unidos.

Así, la influencer quedó pegada a un presunto delito de falsificación y uso indebido de información fiscal. El caso comenzó a desenredarse cuando Jaldo recibió notificaciones por correo electrónico sobre compras realizadas en una tienda de ropa en Miami, las cuales él no había efectuado: "Inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera ", declaró el gobernador, visiblemente indignado.

Valentina Olguín

La investigación reveló que Olguín habría superado el límite de USD 3.000 impuesto por la Aduana argentina para compras personales mediante envíos courier. Tras agotar su propio cupo y el de sus familiares, la cantante habría recurrido a los datos fiscales de Jaldo y de otros gobernadores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan), para continuar recibiendo indumentaria de la marca estadounidense Revolve.

Jaldo enfatizó la gravedad del caso al señalar: "Somos cinco gobernadores de distintos espacios políticos que fuimos víctimas de esta misma maniobra. Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema . Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también. Esto no es político, es grave. Están vulnerando la seguridad de todos los ciudadanos". Además, aclaró que no se utilizó dinero de sus cuentas bancarias: "No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente".

Valentina Olguín

Tres días después de que el caso se hiciera público, Olguín rompió el silencio con un descargo que generó aún más controversia. La cantante aseguró que actuó "desde el desconocimiento" y expresó: "Estoy a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación. No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias".

Olguín admitió haber utilizado los datos fiscales ajenos para evitar que sus paquetes fueran retenidos: "He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retengan más los paquetes". Sin embargo, justificó su accionar como producto de la inmadurez: "Obviamente ha sido desde un lugar inmaduro, desde el desconocimiento total, sin saber que podía trascender en algo más grave. Nunca se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora viéndolo me parece una tontería no haberlo razonado mejor claramente".

Valentina Olguín

En un intento por explicar la dinámica detrás de las operaciones, Olguín detalló: "Esto no era de compras. Yo recibía ropa, que me mandaban marcas de afuera, a modo de colaboración, para que las use en un video o en fotos". A pesar de sus palabras, las autoridades judiciales ahora investigan si la cantante cometió delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos protegidos .

Quién es Valentina Olguín

Valentina Olguín, de 27 años, es una figura conocida en las redes sociales y en el ámbito musical. Con más de 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok, construyó una carrera como cantante solista tras su paso por bandas como LQmbia y Dame 5. Entre sus éxitos más populares se encuentran temas como Piel a piel, Dime cosas lindas y Baila morena.

Valentina Olguín

En los últimos años, Valentina Olguín también incursionó en el negocio de la moda, gestionando un emprendimiento en el barrio porteño de Núñez donde vendía ropa importada. Según reportes, este negocio fue el punto de partida para las irregularidades fiscales ahora investigadas.