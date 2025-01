Así reaccionó Wanda Nara ante la denuncia por abuso sexual que recayó sobre L-Gante

Se ve que L-Gante y Wanda Nara desestimaron la información que explotó en la jornada del mediodía del 27 de enero de 2025. Según informaron desde el programa Desayuno Americano, el cantante de cumbia estaría denunciado por abuso sexual.

Quien interpuso la gravísima denuncia ante la justicia es nada más y nada menos que Evelyn López, más conocida como Dakota en sus redes sociales. La influencer había hablado días después de que se la viera muy acaramelada con el cantante de RKT en un boliche.

L-Gante y Wanda Nara

Las imágenes se volvieron rápidamente virales en medio de la crisis matrimonial entre Mauro Icardi y Wanda Nara en los momentos más escabrosos: filtración de audios, capturas de pantalla y el anuncio de que el futbolista rehacía su vida con la China Suárez.

Si bien Dakota ya había estado con L-Gante algunas otras veces en redes sociales, la última generó tal revuelo que fue ella misma quien salió a dar explicaciones después de que el cumbiero la olvidara de un día para el otro.

Dakota Gotth

Según ella, estuvo implicada en un fin de semana infernal y confesó que se sintió varias veces intimidada y hasta llegó a decir que se sintió acosada en una fiesta a la que asistió con L-Gante: "Fue mi error creer que él me iba a cuidar de una manera. Pero, no solo me sentí desprotegida, sino que no me sale darle toda la culpa porque estaba en un estado muy ido, todo el tiempo, que quizás él no se daba cuenta (...) Yo la pase bien a él sólo cuando estaba fresco, que habrá sido el 1% del tiempo que estuve con él. Yo no podía mantener una conversación con él por el estado en el que estaba", había dicho en esa oportunidad.

Sin embargo, Dakota no explicó nada sobre el abuso sexual que habría atravesado con L-Gante. No fue hasta que el periodista Carlos Salerno contó: "Evelyn López, alias Dakota, tiene 24 años. El día jueves consiguió abogado y denunció a L-Gante por abuso sexual simple ".

Además, contó que estuvo en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) declarando en contra del cantante: "Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD y dijo 'me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas' . Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa".

Hasta el momento, las redes sociales tanto del cantante como de su novia están atestadas de fotos y videos románticos. Ambos comparten una tarde de amor y paseo juntos, escuchando la nueva música que grabó Elián en Carlos Paz.

Si bien todavía no rompieron el silencio sobre la denuncia de Dakota, se supo que los abogados del cantante de cumbia ya tomaron cartas en el asunto aunque hasta el momento, se desentendieron de la causa: "Los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados, pero la justicia ordenó un botón antipánico , una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente", contó Salerno.

Dakota contó detalles escabrosos sobre aquél fin de semana que pasó junto a L-Gante: "Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada".