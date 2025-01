Selena Gómez reapareció desesperada y envuelta en lágrimas: "Están atacando principalmente a los niños"

Selena Gómez está desesperada. En las últimas horas se la vio a través de un video publicado en sus redes sociales donde reapareció después de las 13 nominaciones que tiene su última película "Emilia Pérez". Sin embargo, no fue por éste motivo por el que se viralizó sino por sus lágrimas ante el dolor de sus compatriotas.

Gómez es de nacionalidad mexicano-estadounidense y son sus coterráneos los que están sufriendo las mayores deportaciones desde que el gobierno de Donald Trump asumiera el 20 de enero de 2025. Con violentos cambios en la política migratoria, cientos de miles de familias quedaron diezmadas y separadas.

Selena Gómez

Según confirmaron desde el gobierno trumpista, ya son 538 las personas que fueron arrestadas por permanecer en el país de manera ilegal. Las deportaciones se realizan de manera muy agresiva con los migrantes esposados y trasladados en filas como si fueran reos o delincuentes.

Desde Casa Blanca celebraron la decisión y la catalogaron como "la mayor deportación en la historia ". Las imágenes romperían el corazón de cualquiera y sobre todo de aquellos que comparten el dolor de la migración como históricamente sucede con México.

Selena Gómez

Es en este contexto que la cantante pop apareció en sus redes sociales oficiales con un video en el que se la ve totalmente desmejorada y casi sin poder hablar de la congoja. Misteriosamente, el video desapareció a los pocos minutos de sus cuentas pero el mensaje ya se había comunicado.

"Solo quiero decir que lo siento mucho", dijo la cantante y siguió: " Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños ". Selena hizo hincapié en cómo se está llevando adelante la medida para con los y las mexicanas que arriesgan su vida día a día para cruzar la frontera yankee: "La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante", dijo entre lágrimas.

Donald Trump asumió nuevamente como presidente de Estados Unidos