Baby Etchecopar, furioso con Javier Milei: "No me gusta nada de lo que está pasando"

En una editorial cargada de enojo y frustración, el periodista Baby Etchecopar dedicó gran parte de su programa Basta Baby, emitido por A24, a manifestar su descontento con el gobierno de Javier Milei y la situación actual del país. Con su estilo característico, sin filtros ni eufemismos, el conductor dejó en claro que perdió la paciencia y el optimismo respecto al rumbo político y económico de Argentina. "No me gusta nada de lo que está pasando y estoy seguro de que a usted tampoco. Estoy seguro de que perdió el optimismo como yo", comenzó diciendo Etchecopar, dirigiéndose directamente a su audiencia.

Sin piedad, disparó contra la clase política en general: "Yo tenía muchas ganas de vivir optimistamente, de ir a una confrontación en las elecciones, de ver un cambio real. Pero me doy cuenta de que son una manga de pelotudos todos, que ninguno merece absolutamente nada". El periodista también arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de subestimar a la gente. "Realmente lo escuché a Kicillof nombrando a Milagro Sala y me di cuenta de que el boludo trata de tomar por boludo a todo el mundo. Ahí está el problema. El boludo cree que todos son boludos y que él es más vivo que los demás", afirmó.

Javier Milei

Pero la crítica de Etchecopar no se limitó solo a los referentes políticos. En su editorial, el periodista también se refirió al constante aumento de tarifas y multas que golpean el bolsillo de los argentinos. "Entre la pelea de Milagro, Kicillof y toda esa menesunda, aparecen los aumentos. Aumentan las multas de tránsito, aumenta el gas, aumenta la luz que no te dan, aumenta el agua, aumentan todos los impuestos", enumeró indignado con su inconfundible tono crudo y directo.

Baby Etchecopar

Y agregó con ironía: "No sabés lo que es la provincia de Buenos Aires. Yo no vengo a quejarme como ciudadano porque la guita no alcanza, pero es como siempre digo: termino de firmar contrato, me pongo contento porque me pagan bárbaro, y a los dos meses ya no me alcanza la guita". Las palabras de Etchecopar resonaron con fuerza en un contexto de creciente malestar social por la situación económica del país. Su crítica no solo refleja su opinión personal, sino que también pone en evidencia el descontento de una parte de la población que siente que las promesas de cambio se diluyen ante los problemas cotidianos. Con su habitual vehemencia, Baby Etchecopar dejó en claro que no tiene intención de callarse y que, lejos de moderar su postura, seguirá cuestionando el rumbo del país con la misma intensidad que lo caracteriza.