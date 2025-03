Wanda, L-Gante y el escándalo hot: la drástica reacción del músico al descuido que sacudió las redes sociales

La novela mediática entre Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo inesperado que revolucionó las redes sociales. Todo comenzó con una simple intención de defensa, pero terminó con la ex pareja de la conductora nuevamente en el centro de la escena y con el cantante tomando una drástica decisión. Mientras L-Gante se recupera de su operación de clavícula tras un accidente en cuatriciclo, Wanda le había mostrado su apoyo en redes sociales, intentando así disipar los rumores de crisis en la pareja. Sin embargo, en un desafortunado descuido, la empresaria publicó por error en sus historias de Instagram una serie de selfies íntimas.

Wanda Nara se las mandó y publicó fotos haciendo topless

A la par, la empresaria además compartió capturas de pantalla que involucraban nada menos que a la China Suárez y a Mauro Icardi. El revuelo fue inmediato. En un intento de aclarar la polémica por un video donde su hija manejaba un buggy, Wanda compartió capturas de su galería de fotos para demostrar que todo había sucedido bajo control. Pero entre las imágenes apareció varias de ella en poses comprometedora, junto con capturas de publicaciones de Icardi y la China Suárez durante su viaje a Turquía. Como era de esperarse, la audiencia digital no tardó en reaccionar y viralizar el contenido antes de que Wanda pudiera borrar la evidencia.

Cansado del desgaste en la relación y del escándalo interminable, L-Gante tomó una decisión tajante: dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram. El gesto no pasó desapercibido y confirmó los rumores de distanciamiento entre ambos, alimentando las versiones que indicaban que la relación podría haber llegado a su fin. Los indicios de crisis ya se venían acumulando. Wanda había viajado sola a Turquía para recibir el premio "Mujer del Año" en los Europe Awards, algo que llamó la atención dado que, en otras ocasiones, su pareja la había acompañado.

L-Gante dejó de seguir a Wanda

Aunque L-Gante explicó que su ausencia se debió a su estado de salud, Yanina Latorre, panelista de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América, sembró dudas sobre la estabilidad de la relación: "No sé si tan novia ya", comentó con picardía. Por si fuera poco, el conflicto con Icardi también se avivó. Wanda respondió con furia a las acusaciones de que no permitía que el futbolista viera a sus hijas. A través de su cuenta de X, explicó que los niños no querían estar a solas con su padre y que había puesto a disposición su domicilio para facilitar los encuentros. "Si un papá está tan desesperado por ver a sus hijos, va donde sea", sentenció.

La declaración de amor de la China a Icardi

Como si la historia necesitara más drama, la China Suárez decidió no quedarse afuera del torbellino mediático y compartió una tierna postal con Mauro Icardi, declarándole su amor públicamente. "Te amo, Mauro Icardi. Me hacés muy feliz", escribió la actriz, dejando en claro que su relación con el futbolista está más firme que nunca. En medio de este huracán de rumores, descuidos y decisiones tajantes, solo el tiempo dirá si Wanda y L-Gante logran recomponer su vínculo o si, finalmente, este escándalo marca el punto final de su historia. Por ahora, las redes siguen siendo el escenario donde se libran las batallas del corazón y donde cada "follow" o "unfollow" puede cambiarlo todo.