Barbano habló sobre la salida de Calabró de Mitre y ella se la devolvió: "Tal vez fue mi error..."

Casi como si fuera un nuevo capítulo de la telenovela romántica que en el último Martín Fierro de la Radio conmovió al mundo del espectáculo, Rolando Barbano habló con la prensa, lamentó la salida de Marina Calabró del programa Lanata Sin Filtro que comparten en las mañanas de Radio Mitre, confesó que se tomó la noticia "con tristeza" y aseguró que se siente en deuda con ella. Ella, por su lado, lo desligó de la decisión y señaló que es "más fuerte de lo que creen".

"Es una gran compañera, una número uno, una periodista que, como ya le he dicho yo muchas veces, es admirable, es una de las mejores periodistas de la Argentina. Es una pena no trabajar más con ella", aseveró el periodista. Cuando salíamos lo hablamos, fue el momento en el que se conoció que el programa iba a tener una hora menos. A ella no le gustaba", reveló.

"Me paré para hablar de Marina, porque me parece que merece mi palabra y un homenaje. No es que ella esté esperando nada de mí. Pero yo se lo debo a ella", reconoció Barbano. Luego detalló que ella no se despidió de sus compañeros de trabajo el lunes. "Ayer sólo nos dijo que el viernes era su último día. Habían dicho que se iba a anunciar el jueves. No sé por qué se supo ayer", deslizó.

"La decisión la comentó conmigo cuando éramos novios en marzo. ¿Por qué ahora decide irse? Entiendo, por lo que me contó, que es una cuestión profesional, que busca un crecimiento. Marina tiene todo para seguir creciendo, está en el mejor momento de su carrera. Es inteligente, culta, informada, no estoy descubriendo nada nuevo, es divertida, entretenida, cualquier programa querría tenerla y por eso estoy seguro que va a ser un suceso donde vaya", celebró el ganador del Martín Fierro de la radio como "mejor columnista policial".

Marina Calabró con su Martín Fierro.

Ante las preguntas de la prensa sobre la vinculación de la salida de Calabró de Mitre con el desplante público que se vio durante la celebración, Barbano se plantó: "No me paré para hablar de mi relación con Marina, que tiene que ver con la intimidad de Marina y mía. Yo me siento triste con la pérdida de una compañera valiosa con la que, además, tuve un vínculo muy importante".

A su vez, el periodista cuestionó la actitud de ciertos colegas que buscaron sus palabras durante la gala a la que había concurrido con su hijo menor. "¿Qué cambió? Que no estoy con mi hijo de 12 años. Que ustedes, algunos de los que están acá, me pusieron la cámara encima con el reflector con mi hijo de 12 años. Lo dije varias veces, que no correspondía que me hicieran preguntas agresivas como me hicieron, con mi nene al lado ", arremetió.

Por su lado, Calabró señaló que "la decisión la venía procesando desde marzo" y que "estaba buscando el momento oportuno para hacerla efectiva". "Me la postergó un poco la nominación al Martín Fierro, después el Premio. En el medio la internación de Jorge Lanata. Hasta que no me dijo su gente que está estable, mejorando y recuperándose, tampoco me parecía el momento. Distintas circunstancias lo fueron dilatando", explicó.

Ante la insistencia de la prensa, Marina llegó a jurar por su padre, el fallecido comediante Juan Carlos Calabró, que el motivo de su salida había sido "netamente profesional" y nada había tenido que ver con que Barbano no le haya devuelto las palabras afectivas que ella había tenido cuando subió a recibir el premio como mejor columnista de espectáculos. "Ustedes lo ven al aire. Yo no me sentí ni me siento incómoda", remarcó.

Barbano mientras Calabró le dedicaba su Martin Fierro.

"No quiero seguir hablando del Martín Fierro, pasó hace un siglo y la verdad es que me siento tan rara por dar explicaciones por algo que dije que me salió del corazón, y tan juzgada por decir algo sincero, que evidentemente hay mucha gente que premia la hipocresía y quiere que uno se calle, reprima", lamentó Calabró. "Tal vez fue mi error no hacerlo", ironizó al final.

Con el fin de relativizar la no devolución que tuvo Barbano para con ella, soltó que duda de que merezca "tanto juicio de valor" lo que ella dijo "o lo que él no dijo en su momento". "Soy más fuerte de lo que creen", cerró antes de ingresar a Radio Mitre, para disfrutar de sus últimas horas allí.

Yanina Latorre aseguró que el entorno de Jorge Lanata se tomó mal la salida de Marina Calabró de Radio Mitre.

Por otro lado, según lanzó la periodista Yanina Latorre en su cuenta de X (ex Twitter), "molesto mucho en el entorno de Lanata la renuncia de Calabró". "Me dicen: 'Hubiera esperado que salga de la clínica'", escribió la panelista de LAM.