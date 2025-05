Mirtha y el detrás de su grito de "Viva la libertad, carajo": los palazos a Milei y la primera elección en la que decidió no votar

Mirtha Legrand volvió a referirse a la actualidad política y social del país con su estilo directo y sin filtros. En su programa La noche de Mirtha, la conductora expresó su preocupación por el clima de tensión creciente en las calles y lanzó un llamado de atención al Gobierno nacional.

"Argentina se ha convertido en un país muy violento", afirmó con seriedad. Y agregó una advertencia dirigida a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Que ponga las barbas en remojo y haga algo"; aunque reconoció que "está cumpliendo en algunas cosas".

Las palabras de Mirtha llegaron tras los operativos de seguridad desplegados frente al Congreso durante manifestaciones, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. La histórica figura de la televisión no ocultó su desacuerdo con estas medidas: "Eso no está bien. No me gustaron los gases ni el camión cisterna", dijo con firmeza.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y se suman a una larga tradición de intervenciones de la diva en la escena pública, donde a lo largo de los años ha opinado sobre distintos gobiernos y coyunturas, siempre generando repercusión.

¿Por qué Mirtha gritó "Viva la libertad, carajo"?

La conductora había generado controversia cuando durante el evento tomó el micrófono y exclamó: "¡Viva la libertad, carajo!", una frase que resonó en el ambiente y fue interpretada por algunos como una manifestación política.

Sin embargo, en la última "mesaza", la chiqui habló del detrás de escena de sus dichos: "Hice un discursito para saludar a la gente. Pero dije esa frase, no es que haya cambiado mi manera de pensar ni esté a favor de un partido político, esto lo quiero aclarar", dijo.

Además agregó: "Quería que fuera algo divertido. Lo consulté con una persona que tenía al lado. Entonces lo dije. Pero salió en todos lados que estoy a favor de Milei y no. Yo lo considero mucho porque fue muy amable cuando vino a mi programa", sentenció.