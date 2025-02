Bata, cuernos, "llantos por cadena nacional" y amenazas: estalló la guerra entre Icardi, la China y Yanina Latorre

Comprometido en no quedar como el villano de una historia mal contada, Mauro Icardi se cansó de la exposición y los detalles que se conocen de su separación con Wanda Nara. En esta línea, el deportista comenzó la semana dirigiéndose a Yanina Latorre, a quien acusó de mentirosa. La angelita había contado a través de sus historias de Instagram los pormenores del viaje a Milán del futbolista y la China Suárez, que luego se trasladaron a Turquía donde se tuvo que presentar por requerimiento del Galatasaray: "La batita es de Wanda, ¿entendes?", escribió la mediática en primer lugar junto a una selfie donde la China posó con una bata de Kuromi, el personaje rebelde de Hello Kitty, el dibujito del que es fan la conductora de Bake Off: "Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauriño", añadió.

La bata de la discordia: ¿la China Suárez le robó a Wanda Nara?

Y sin pelos en la lengua, siguió: "Mauro despechado ok, pero la Nipona que se presta a esto, muy fondo de olla". Ante la acusación de robo por parte de la panelista de LAM, Icardi salió a defender a su novia con un par de factos: "Yani, amor, a ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta, todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estás perdiendo credibilidad", comenzó su descargo el delantero, que dejó en evidencia que sigue cada uno de los posteos de Latorre. "La batita de Hello Kitty es rosa (podrías chequear antes de escribir rentas pelotudeces)", continuó en un tono irónico mezclado con enojo.

"Y no va solo por esto hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí y de la Oriental o Nipona como le decís vos, y a que no la podes nombrar", recordó el bozal legal que puso la actriz a la comunicadora, en donde se dejó por escrito el impedimento de nombrarla a ella y a sus hijos.

Mauro Icardi hace frente a Yanina Latorre para defender a la China Suárez

Por último, Icardi quedó otra vez expuesto al querer rebajar a Yanina: "Estas pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gacho, Poche", haciendo referencia a la influencer que comparte los detalles más íntimos de los famosos y a la que se le acusa de tomar partido por Wanda Nara. La China Suárez no se quedo atrás y también atendió a la panelista: "El nivel de obsesión de esta señora no es normal. Todos los días una mentira nueva pero, después tu abogada llama al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a Juicio. Nunca, jamás, voy a arreglas algo con vos. Voy a ir hasta lo ultimo, así tenga que esperar", amenazó la actriz.

La China Suárez responde a las acusaciones de Yanina Latorre: hay amenazas de por medio

Según la actriz, por culpa de Yanina le quisieron entrar a su casa con sus hijos presente, así como recibió amenazas en el colegio de los menores. En este contexto recordó el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt: "¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ´cuernearon´ pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quien te filtra información", fue el descargo de la China y luego advirtió que no atendería mas el teléfono para hacer arreglos legales.

Llegó la respuesta

Yanina Latorre no se iba a quedar de brazos cruzados y mientras disfruta de la playa de Miami, le respondió al futbolista: "Soy tan importante que Maurito me contesta. Que tardecita vamos a tener", fueron sus primeras palabras antes de aclarar: "Amo que en lugar de tener sexo estén pendientes de mi". "Tengo varias preguntas, ¿Si miento o invento porque pierden su tiempo en dedicarme historias en su luna de miel? ¿Será que siempre digo la verdad?", comenzó exponiendo sus dudas irónicamente y sacó los trapitos al sol: "Maurito, hijo, cuando te defendí de las exclusiones del hogar no te vi agradecerme. Cuando dije que la nipona no te cobra tampoco. Y te jode la batita".

Yanina Latorre responde a Mauro Icardi

La mediática explicó que cada información que compartió fue chequeada con fuentes cercanas a los protagonistas: "La batita de la que hablo no es de Hello Kitty y la que me lo contó es tu entorno directo. Por privado te mando el chat, porque no vendo fuentes. Yo siempre hablo con fuentes directas". Así, en la misma línea, le recordó cuando le hizo algunos favores: "Te acordás Maurito cuando Wanda decía que me pagabas. Los dos sabemos que es mentira, porque sos tan maleducado que no me contestaste nunca un WhatsApp. ¿Por qué creeés que ahora es al revés?".

Finalmente, Yanina le aconsejó a Mauro ocuparse de otras acusaciones que recibe a diario de otros medios de comunicación, en lugar del detalle de la bata: "Lo que te debe haber secado la cabeza la Nipona (para ella también hay, no se preocupen", adelantó y expuso la verdad detrás de la historia del delantero: "Me acaban de avisar del entorno de Maurito que el problemita es que ayer a la China la mataron por la bata y eso lo enloqueció, qué pollerudo". Y le dejó en claro que ni él ni la China lo asustan.