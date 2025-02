"Quedé en el medio sin comerla ni beberla": Oriana se cansó de la polémica con su tía Gabriela Sabatini

Oriana Sabatini regresó a la Argentina y no le dio tiempo de acomodarse que se topó con varios periodistas a la salida del aeropuerto. La joven aprovechó para aclarar la polémica que atraviesa su familia con su tía, Gabriela Sabatini, y lanzó una frase que nadie se esperaba; además se pronunció sobre los rumores de embarazo. En un móvil con LAM, despejó dudas sobre el conflicto de los Sabatinos, al no aceptar la relación homosexual de la tenista: "Eso es mentira. Si lo dicen desde un lado homofóbico, mi familia no lo es. Yo salí besándome con una chica en un videoclip a los 20 años, mi mamá es súper abierta. A través de los años, su pareja siempre fue re bien recibida",

Oriana Sabatini regresa a Argentina

Ante la declaración de la influencer, el reportero consultó si habría posibilidades de una cercanía con su tía: "Sí, obvio. Obviamente que para mí la familia es re importante, pero yo creo que la familia también eventualmente la elige uno y creo que siempre y cuando las personas quieren estar en la vida del otro siempre va a haber un lugar para ellos en mi casa, en mi hogar. De mi parte yo no tengo nada, ningún problema que a mí me esté molestando. Entonces esa puerta siempre está abierta".

Por otro lado, y un poco cansada de que siempre le pregunten por Gabriela Sabatini, Oriana puso fin al tema: "Nunca tuvimos ningún problema con ninguna de las dos. Y la verdad, la próxima vez que hablen de este tema vayan a preguntárselo a mi tía porque yo no estoy metida en esto. Quedé en el medio sin comerla ni beberla y tengo que estar acá respondiendo cosas que yo no tengo respuesta, chicos".

El navegador no soporta este contenido.

Rumores de embarazo

Por otro lado, Oriana Sabatini se refirió a los chismes sobre un posible embarazo a seis meses de haberse casado con Paulo Dybala. Todo comenzó con una imagen de la modelo donde se la vio con un poco más de panza, así como los outfits holgados que eligió para Navidad y Año Nuevo que generó la pregunta de ¿qué escondía bajo las prendas?

La joven de 28 años no hizo oídos sordos y no dudó en ser tajante al aclarar que las versiones sobre un posible embarazo eran falsas y que, en caso de que eso ocurra, lo comunicará personalmente: "Yo misma me voy a encargar de anunciar cuando sea así", comentó un poco enojada con las opiniones sobre su cuerpo. Según la hija de Catherine Fulop la fotografía difundida fue de un tiempo antes de su casamiento donde se encontraba un poco hinchada, además de ser actuales prefirió que no se comente sobre su cambio físico debido a que atraviesa problemas alimenticios desde ya algunos años.