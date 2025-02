Un tatuaje vale más que mil palabras: el gesto de Mauro Icardi ¿que lo acerca a Wanda Nara?

Mientras Wanda Nara vacacionó el fin de semana en Pinamar con Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, Mauro Icardi llegó a Turquía con su nueva novia, la China Suárez; aunque antes pasaron unos días en Milán. Sus movimientos en redes sociales demuestran haberse soltado, pero hay un mensaje oculto en cada click que dan en sus cuentas. A un mes de su operación de rodilla, el futbolista regresó a Turquía para cumplir con los requerimientos administrativos del Galatasaray, en medio de rumores sobre el descontento del club por la polémica que protagonizó en su separación con la conductora de Bake Off.

Los tatuajes de Mauro Icardi que los usuarios de Instagram no pasaron por alto

En esta línea, el joven desmintió las versiones que indican que existe un cortocircuito con el club turco con una publicación en Instagram. "Todo en orden, el Rey León está en casa. Conquistamos Estambul, su parte Europea y su parte Asiática imponiendo nuestros colores", escribió Icardi junto a un carrete de imágenes donde se lo vio ingresar al campo de juego con la camiseta del equipo y una capa negra y dorada. Si bien los hinchas recibieron con entusiasmo al delantero, quienes están al día con la novela que protagoniza con Wanda no pudieron pasar por alto un significativo detalle.

En cada imagen compartida, Mauro dejó ver los tatuajes del brazo dedicados a la Bad Bitch: uno de ellos es el rostro de la empresaria mientras que otro es el nombre de pila. Estos son solo algunos de ellos; cabe recordar que el que llevaba en el dedo, símbolo de matrimonio, fue tapado en diciembre cuando confirmó su noviazgo con la China: "Yo viendo el tattoo que dice Wanda"; "Pero Wanda siempre presente" o "Hermoso te queda el Wanda en el brazo" , fueron algunos comentarios en el posteo.

El posteo de Wanda Nara en el que dejó ve que sigue teniendo el tatuaje por Icardi

Wanda Nara, por su parte, quiso demostrar que sigue teniendo los tatuajes que en algún momento se hizo por -o con- el deportista. Es así, que en su último posteo de Instagram camufló una imagen de su brazo donde se puede ver el león que representa al delantero rosarino: mientras que la influencer lo lleva tatuado en el brazo, Icardi lo lleva en el pecho, en honor al fanatismo que le tienen a dicho animal, donde acostumbraban a ir de safari. ¿Fue pura coincidencia o los separados se comunican por sus publicaciones? Si bien Mauro Icardi sigue teniendo en su piel el rostro y nombre de su ex mujer en su visita al canal de stream Olga, confesó qué haría con el tatuaje en caso de una separación: "Siempre jodo y digo 'cuando no estemos más juntos me lo pinto todo de negro'". Además, añadió que actualmente existen opciones como el láser para eliminar tatuajes. Esta respuesta provocó una reacción de sorpresa en Wanda, quien le replicó: "Ah, ya lo tenés todo pensado", generando risas entre los presentes.