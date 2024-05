Benjamín Vicuña y su desgarrador mensaje a su hija Blanca: "Hoy celebro la vida e imagino lo que pudo ser"

Como suele hacer todos los años desde aquel traumático 8 de septiembre de 2012, Benjamín Vicuña volvió a abrir su corazón y le dedicó un conmovedor posteo a su hija Blanquita en el día en el que estaría cumpliendo 18 años. La hija mayor de Carolina "Pampita" Ardohain y el actor falleció a los seis años en una clínica de la capital chilena producto de una neumonía hemorrágica. Mientras que la modelo optó por resguardarse en su nueva familia ensamblada junto a Roberto García Moritán y su pequeña beba Ana, el chileno volcó sus emociones en las redes sociales y recordó con mucha emoción a la hermana de Bautista, Beltrán y Benicio.

El posteo de Vicuña por el cumpleaños número 18 de su hija Blanca

El posteo estuvo decorado con una hermosa postal de Blanquita y fue tan enotivo como desgarrador: "Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no. Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron", escribió Vicuña.

Además, en la publicación, que ya cosechó más de 200 mil "likes", incluido el de La China Suárez, ex pareja del chileno, el actor agregó: "Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca".

El actor le dedicó profundas palabras a su primera hija

Blanca nació el 15 de mayo de 2006 en Chile. Dos años después, el 28 de febrero de 2008, se convirtió en hermana mayor con el nacimiento de su hermano Bautista. El 8 de junio de 2012 nació su segundo hermano, Beltrán; también en Santiago. Tres meses más tarde, fue internada en la clínica Las Condes por un cuadro de fiebre elevada al regresar de unas vacaciones en Chile. Falleció el 8 de septiembre del 2012. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Parque del Recuerdo de Chile.

Aquel calvario comenzó con unas vacaciones en la Riviera Maya (México), donde Pampita y Benjamín viajaron con toda su familia en agosto del 2012 para disfrutar de la playa. Durante las vacaciones de la familia en México, Blanca contrajo la mortal enfermedad. Luego de regresar a Chile, comenzó a desarrollar un cuadro de tos y fiebre que parecía ser sólo una gripe. Sin embargo, la situación se hizo cada vez más complicada y la niña comenzó a presentar serias dificultades para respirar.

Ardohain y Vicuña decidieron llevar a la pequeña a la clínica, después de que les revelara que le dolía el pecho. Tras una serie de chequeos, quedó internada. Desde redes sociales, podía intuirse que los padres de Blanca estaban atravesando un momento de desesperación. Mientras Pampita pedía dadores de sangre y plaquetas para su hija, su marido tuiteaba "Creo en Dios", expresando su confianza en la oración como única esperanza.

Blanquita Vicuña falleció el 8 de septiembre del 2012 en la clínica Las Condes de Chile

Pero nada resultó: el virus que había provocado la neumonía de Blanca se diseminó por todo su cuerpo dañando sus riñones. Y, aunque la pequeña fue sometida a diálisis y conectada a una máquina de oxigenación, falleció nueve días después de ser ingresada en Las Condes. "Tenía un virus y una bacteria alojados en la última parte del pulmón, en el alvéolo", le había relatado en off a la revista Gente uno de los médicos que atendió a la niña. "Lo normal hubiese sido que a los cinco días se le fueran, pero lamentablemente eran muy agresivos y comenzaron a avanzar. El viernes a las siete y media de la tarde se le produjo un daño en el cerebro. Fue intervenida por más de seis horas y luego de salir del quirófano tuvo un shock séptico y una falla multisistémica que terminaron con su vida", agregó.