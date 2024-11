Un gesto dice más que mil palabras: Ángela Aguilar no pudo ocultar una verdad sobre Cazzu

Desde el anuncio público de su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en las personas más criticadas en redes sociales. Sin embargo, su vínculo no fue lo único que indignó a la audiencia, sino las diferentes entrevistas que los tortolitos dieron: en una de ellas se dio a entender que Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu estaba al tanto del romance.

El mexicano terminó su relación con la argentina para casarse dos meses más tarde con la hija de Pepe Aguilar. El pasado jueves, la rapera habló por primera vez en el programa de su amiga "La Joaqui", donde dejó en claro que nunca estuvo al tanto del vínculo, y mucho menos a favor: "Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan. Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira ", fueron sus palabras.

Cazzu no se dejó manchar por falsos testimonios

La jefa del trap lleva en silencio durante meses, sin embargo en el último tiempo se vio manchada, por lo que decidió cambiar su postura. La polémica se sacudió por la reciente entrevista con ABC News que dio Ángela: "No siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen el cinco por ciento de la historia, pero eso está bien porque eso es lo que se vende", comenzó su defensa sobre los rumores y especulaciones que circulan en redes sociales.

El discurso de Aguilar fue analizado por Adrián Salama, el "psicólogo de TikTok": "Este movimiento de cabeza es una forma como de decir, 'a mí me vale, reina. Yo ya tengo al wey, ella lo perdió, lo siento'. La mirada se aleja, es como un ' no te quiero mirar , entrevistadora. No me gusta como lo están haciendo los medios y tú los representas", comenzó su análisis en su cuenta donde suma millones de me gusta.

Al momento en que la entrevistada confiesa "estamos todos involucrados", sus palabras desacuerdo con su cabeza que niega: "Cuando está diciendo que todas las partes están involucradas, esta ceja te está diciendo un 'espero'. Qué dice su cabeza, no es cierto , solo yo. (...) Aventar el cuerpo hacia atrás es una manera de demostrar que no están todos en el mismo lugar", marcó el especialista.

Nodal y Ángela Aguilar