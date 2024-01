"Bolud...", "falsa" y "pelotud...": Charlotte insultó a Coti, Tinelli la eliminó y "casi choca el portón" del Bailando

El horno no está para bollos y la paciencia de la producción del Bailando 2023 se terminó. O al menos eso se vio anoche durante el violento regreso de Charlotte Caniggia a la pista de baile, luego de los 15 días de vacaciones que se tomó sin el permiso de Marcelo Tinelli. Allí, se cruzó con Coti Romero, quien la había destrozado en vivo por haberse tomado unos días de descanso y quedó eliminada por haber abandonado, entre insultos, una vez más la pista del certamen.

Todo comenzó, como no, con el conductor del ciclo echándole leña al fuego: "Acá te asesinaron todos", le dijo a la hija de Mariana Nannis, quien al ver a Coti no dudó en comenzar la guerra: "¡Ay! ¡La falsa! ¡Hola!". "Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción", le contestó la ex Gran Hermano.

"Me invitaron al streaming el miércoles, pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. ¡Son todos unos falsos! ¡Que la chupen! Son unos boludos y no me caen bien", agregó Charlotte, consultada sobre porqué no quiere participar del streaming del Bailando que lidera la ex "hermanita".

Además, se metió en la polémica que rodeó a Coti durante la última semana y que involucró a Cris Vanadía. "Creo que Coti como no tiene previa inventa algo con ese chico que se separó, Cris, y está muy mal porque hay una pareja de por medio. Sos una falsa e irrespetuosa", le dijo.

Atenta a los dichos de la hija de Charlotte Caniggia, Coti dijo "que no se metió" en la pareja de nadie. "Los dejé de seguir a todos porque son unos falsos. ¡A todos! En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas. Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal", siguió Charlotte.

Coti Romero se cruzó con Charlotte

Y a pleno insulto, sumó: "El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol... esta. Es una real bolu... Vos sos una bolu... Se hizo la que lloraba y es una mentirosa". "Lo que decís te va a volver a vos, Charlotte", retrucó la ex pareja del Cone.

Durante toda la discusión, Charlotte se adueñó del centro del ring. Cada tanto, Coti hizo algunas declaraciones como que Caniggia era una "vaga", además de criticarla por no querer hablar en su programa de streaming. "Esta no lloran, aunque la maten", siguió la hermana de Alex. Si bien las aguas se tranquilizaron durante algunos minutos y los agravios simplemente se transformaron en desubicados gestos entre las protagonistas, cuando llegó la hora de la votación todo terminó estallando por los cielos.

A la hora de emitir su voto, Coti fue contundente: "Voy a dar un voto a la basura, porque nos sirve de nada, pero voy a decirlo. La voy a votar a Charlotte. Siempre la admiré, me pareció hermoso su juego y siempre se lo seguí, pero tratar de bolud... a la gente me parece un montón porque yo nunca le falté al respeto". Estas palabras enfurecieron a Charlotte, quien redobló la apuesta: "Sos una boluda. Boba y boluda de mierda", le gritó a Coti entre las miradas incómodas de sus compañeros.

Y al momento de votar, continuó: "Voy a votar a la falsa pelotuda de Coti. Es una boluda total, no la aguanto. Mi voto es para la boba esta, falsa". Esta violenta exposición e imagen que dejó Charlotte fue demasiado para ella, que optó por abandonar la pista y dejar a Jesús, su bailarín, solo. "Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas", fue el mensaje que la mediática le envió a Tinelli.

Molesto, el hombre de Bolivar terminó decidiendo la automática eliminación de la hija de Nannis por no haber regresado a la pista de baile. "Quien tendría que haber ganado tendría que haber sido Charlotte, pero queda eliminada con el 43 por ciento de los votos. Luego, por decisión de la gente, continúan en el certamen... ¡Coki Ramírez! y queda afuera Juli Castro", sentenció.

Charlotte fue captada por las cámaras de LAM yéndose del estudio a bordo de su auto BMW sin dar declaraciones. "Es raro, estamos viendo a ver qué pasa. No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante", había revelado Tinelli tras la polémica.