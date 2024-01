"No estábamos ni blanqueados": la palabra de Agustín Franzoni sobre el "Occhiamin"

La semana pasada las redes estallaron de comentarios, hype y emoción por el blanqueamiento del tantas veces mencionado "Occhiamin", la relación entre el líder de Luzu TV, Nico Occhiato, y su compañera, Flor Jazmín Peña. "Me enamoré como no pensé que me iba a pasar en la vida", aseguró él frente a las lágrimas de emoción ella. "Son esas cosas que uno no elige, y te pasa, y te haces cargo. Así que sí, eso: estamos juntos", agregó la bailarina mientras se secaba las mejillas.

Pero mientras todo esto ocurría, muchos usuarios no dudaron en convertir en tendencia el nombre de Agustín Franzoni, quien a pesar de que nunca lo confirmó, mantuvo en el anonimato el intenso romance que tuvo con la ex Bailando por un sueño. De hecho, el condutor también mantenía un vínculo de amistad con Occhiato, por lo que para muchos se trató de una "traición" de ambos para con él. Vale aclarar que con el romance confirmado, Franzoni dejó de seguir a Jazmín Peña.

Además, semanas atrás, adelantándose a lo que iba a ocurrir, el bailarín había publicado: "Alguna vez me tenía que tocar a mi". Este mensaje fue hecho el 16 de diciembre, cuando los rumores y las versiones sobre un vínculo sentimental entre Occhiato y su partenaire eran cada vez más fuerte, por lo que muchos aseguraban que el hermano de Naty Franzoni se estaba refiriendo a un engaño por parte de Flor Jazmín Peña. Por esta razón, su palabra era la más buscada y la consiguió UrbanaPlay.

Nico Occhiato, Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Allí, Franzoni hizo mención a la noticia sobre la relación entre sus (¿ex?) amigos y frente a la consulta de Diego Poggi sobre qué hacía para no explotar, disparó: "¿Recién estabas hablando de qué hacés para no explotar? Yo me fui a un monte a pasar Navidad. Me subí a una montaña y me quedé ahí un par de días, en carpa". E ironizó: "Sin datos y sin nada, Igual justo cuando bajé.... bueno, me tendría que haber quedado un día más".

Siempre con una sonrisa en el rostro, Franzoni aseguró ante la pregunta de Poggi que está "con auto" y aclaró que no hubo ninguna separación de bienes porque "si no estábamos ni blanqueados". Al final, frente a la posibilidad de volver a apostar al amor, el bailarín fue claro y entre risas, sentenció: No, no, no...¡El diablo!". Fue el 2 de enero cuando Occhiato tomó la posta y confirmó su relación con Jazmín Peña. "También dijimos 'ya está'", aclaró sobre los rumores que los rodeaban.

Franzoni y Jazmín Peña

Y explicó: "No sabíamos si había que decirlo o no, pero se da tanto la situación que también es insoportable. Entonces bueno, ya está, lo decimos, lo aclaramos, y seguimos con todo igual". Frente a esto, su flamante novia aseguró que estaban "viendo qué era lo que nos pasaba y qué tan en serio iba... y al final estamos hasta las manos. Nos conocemos hace muchos años y el vínculo tuvo otras maneras y ahora mirarnos y ser esto es loco", aclaró, a lo que él lanzó: "Confirmo".