Brad Pitt, Ryan Reynolds y su sorprendente acuerdo para acompañarse desde la invisibilidad

La reciente -no- aparición de Brad Pitt en el elenco de la película IF, que protagoniza su amigo Ryan Reynolds, reveló un acuerdo tácito que entre ambos actores mantienen desde hace años, el cual está cargado de connotaciones a grandes filmes y momentos únicos que les tocó atravesar en la pantalla grande. La película de Paramount Studios llegó al país bajo el título Amigos imaginarios y allí el ex de Angelina Jolie interpreta a Keith, un "amigo invisible".

Lo más paradójico de todo es que su aparición allí es tácita. Sólo interviene con fuerza una vez, en la cual Reynolds se tropieza con él, aunque en ningún momento se escucha su voz o se ve su rostro en la pantalla. ¿Es una trampa o una broma? No, porque en los créditos se menciona a Pitt en ese papel, en los afiches se lo anuncia y hasta en la página Internet Movie Data Base (IMDB), figura en el rol.

El afiche de la película IF, o Amigos Imaginarios, como fue titulada en Latinoamérica.

Otros actores de nivel sí son parte activa de la película que mezcla animación con actores reales. George Clooney, Matt Damon, Bradley Cooper, son algunos de los que interpretan a los atractivos amigos imaginarios del protagonista. El filme estrenado el 16 de mayo de 2024 en los cines en la Argentina es la última de las colaboraciones en filmes entre ambos que tienen.

La anterior fue el breve papel de Pitt en Deadpool 2, la saga de superhéroes que lleva adelante Reynolds como protagonista. En esta edición, este salió de aventuras junto a otro jugoso cast, aunque la mayoría de ellos fallecieron antes de que comience la misión, por lo que tuvo que seguir solo. Uno de los que perece se llama "Vanisher", que vendría a ser algo así como el "invisible".

Brad Pitt y su breve aparición en Deadpool 2

Justamente, esta cualidad compartida lo acompaña en el filme, aunque en esta oportunidad sí aparece el rostro del popular actor cuando, lanzado en paracaídas, se electrocuta al chocar con una red de cables. Allí la imagen se congela y se puede comprobar con mucha certeza que se trata del ex Entrevista con el Vampiro.

"El trabajo más fácil de mi carrera", aseguró Pitt en aquel momento y ante la prensa. Lo primero es que es una práctica que también tiene antecedentes al revés, en los cuales Reynolds hace cameos en películas de su amigo . Una de estas es Tren Bala, en donde Brad hace un de asesino profesional, que viene a reemplazar a otro que, en un momento del filme, se ve que es Ryan.

Brad Pitt y David Leitch

Justamente Tren Bala comparte director con Deadpool 2: David Leitch, un ex doble de acción que con los años y la experiencia se volvió un especialista en películas de acción. La paradoja es a tal punto de que, este cineasta, fue doble de acción de Pitt en diversas oportunidades, aunque la primera de estas fue en El Club de la Pelea, una película en la que -creer o reventar- Brad interpreta a un ser imaginario, al igual que en la reciente IF. ¿Casualidad? Imposible.