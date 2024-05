Cazzu confirmó su separación: le sacan la careta a Christian Nodal y destapan las verdaderas razones de la ruptura

24 meses de relación fueron los que dieron como resultado a Inti, la hija de "la jefa del trap" Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal. Fue él quien dio el primer paso y confirmó su separación de una de las cantantes más queridas de Argentina.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño", expresó Nodal a través de su cuenta oficial de Instagram.

Cazzu y Nodal

En cuanto a "La Jefa", expresó más bien un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos que, después del comunicado de su exnovio, se preocuparon en demasía: "Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS", expresó Cazzu.

Nodal, ¿padre ausente?

La pregunta es retórica. Es que se conoció en las últimas horas y a través de Radio Mitre el horrible trasfondo de la ruptura de la relación entre Cazzu y Christian Nodal.

Si bien la relación entre ambos parecía hermosa cuando la blanquearon en 2022 durante la ceremonia de los Premios Gardel en Buenos Aires, no todo es color de rosas: "Desde que fueron padres de Inti las cosas cambiaron y al parecer ella le hacía reclamos a Nodal con el tema paternidad, no porque no esté presente, sino porque no la habría ayudado con todo lo que implica tener un hijo", explicaron.

La última foto de los tres juntos

Pero ¡hay más! Según relataron, la situación de malestar para Cazzu llegó a ser insostenible porque todas las tareas de cuidado de la pequeña Inti quedaron a su cargo y, al parecer Nodal no aportaba ni un granito de arena.

Haciendo referencia a Cazzu, explicaron: "Ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla y fuentes cercanas a la pareja me decían 'parece que él no se enteró de que fue padre'". Además, se confirmó que fue ella quien dejó a Christian Nodal: "La decisión de separarse la tomó ella porque sentía que esto no daba para más, hace meses que vienen mal".