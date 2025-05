Britney Spears confiesa nuevos detalles escabrosos de su tutela y Colin Farrell queda totalmente expuesto

La vida de Britney Spears sigue siendo un enigma que fascina y preocupa a sus millones de seguidores. Recientemente, la cantante de 43 años sorprendió al mundo con una reveladora publicación en su cuenta de Instagram, donde hizo referencia tanto a su tutela como a su breve relación con el actor Colin Farrell. Aunque el video fue eliminado rápidamente, los detalles que compartió no pasaron desapercibidos.

En el polémico clip, Britney aparece bailando en lencería transparente, mostrando una actitud desenfadada y sensual. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que acompañaba el video: "La última vez que me puse un camisón real fue un La Perla en un estreno con Colin Farrell. Me pregunto por qué durante la tutela se me hizo usar tres capas de medias durante 20 años ".

Colin Farrell y Britney Spears

El nombre de Farrell apareció en la narrativa de Britney gracias a su libro de memorias, The Woman In Me. En esos relatos, Spears describe su relación con el actor como una "pelea apasionada". La cantante y Farrell se conocieron en 2003, poco después de la mediática ruptura de Britney con Justin Timberlake, quien fue su primer gran amor.

En sus memorias, Britney recuerda cómo un amigo en común los presentó y cómo tuvieron una conexión instantánea: "Pelea es la única palabra para describirlo: estábamos uno encima del otro, forcejeando tan apasionadamente que era como si estuviéramos en una pelea callejera", relata Spears sobre su breve romance con Farrell.

Ambos asistieron juntos al estreno de The Recruits, película protagonizada por el actor irlandés. Sin embargo, Farrell le cortó el rostro abruptamente: "No estamos saliendo", declaró a los medios en esa oportunidad y con una contundencia que duele, también había expresado: "Es una chica muy dulce. No pasa nada, solo amigos".

La conexión entre Britney y Colin duró apenas dos semanas, pero dejó una huella en la cantante. En su libro, Britney admite que estaba emocionalmente vulnerable tras su ruptura con Timberlake y que trató de convencerse de que su relación con Farrell no era algo serio: "Por un breve instante, pensé que podía haber algo ahí", escribe Spears y continuó con el corazón roto: "Las decepciones en mi vida romántica fueron solo una parte de lo aislada que me volví. Me sentía muy incómoda todo el tiempo ".

Britney Spears y Justin Timberlake

Aunque Farrell fue descrito por Britney como "lo más lindo y sexy del mundo", ella misma reconoció que su relación no pasó de ser una aventura pasajera. Más tarde, en una entrevista con W Magazine, la cantante comentó: "Sí, lo besé... Pero no fue nada serio".

El comentario de Britney sobre las "tres capas de medias" durante su tutela ha generado especulaciones sobre las estrictas reglas a las que fue sometida durante esos años oscuros. Sus seguidores interpretaron esta declaración como una muestra del control extremo al que estuvo sometida, incluso en aspectos tan personales como su vestimenta, medicación e incluso con sus recursos económicos.

Britney Spears

Desde que recuperó su libertad legal en 2021, Britney Spears utiliza sus redes sociales para expresarse sin filtros y compartir fragmentos de su vida pasada y presente. Sin embargo, estas publicaciones también generan preocupación entre sus fans, quienes cuestionan si la cantante está recibiendo el apoyo emocional necesario tras años de control y aislamiento.