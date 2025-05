Del escándalo amoroso al "Tulumgate": detrás del rumor sobre Lourdes Sánchez, una supuesta red internacional de prostitución y lavado

Lo que comenzó como un presunto affaire de la bailarina Lourdes Sánchez con un empresario español en Tulum, y una supuesta boda simbólica en una playa paradisíaca, derivó en un escándalo que apunta a una presunta red de prostitución VIP, lavado de dinero y conexiones con el narcotráfico mexicano. Así lo reveló Jorge Rial en su programa Argenzuela por Radio 10, donde aseguró que detrás del ruido mediático hay una estructura internacional que involucra a figuras públicas, empresarios y hasta nombres ligados a la causa Cuadernos. "El escándalo explotó el jueves y el viernes desapareció. Hubo llamados, carpetazos cruzados", relató el conductor.

Ramón Vegas, el empresario español y presunto amante de Lourdes Sánchez.

Y agregó: "Si hay cuernos, si es una pareja libre, abierta, entre Lourdes y el Chato, me parece bárbaro. El tema acá es que esto abrió una puerta, yo me olvido del chimento, y la verdad que lo que menos me importa es la vida de Chato y la vida de Lourdes. Acá se abre una puerta porque lo que en realidad hay atrás de todo esto es una trama mucho más oscura que tiene que ver con este Ramón Vegas y la ciudad de Tulum".

Según el conductor, todo se habría iniciado con el nombre de Ramón Vegas, un empresario español radicado en Tulum, presunto amante de Sánchez, que ahora aparece mencionado como "facilitador" en una red de trata y prostitución internacional. "Estamos hablando de que dicen que este español sería un facilitador. Tulum se ha convertido en un centro de prostitución internacional"; detalló el ex Intrusos y prometió mostrar un informe en el ciclo que conduce por C5N.

Para Rial, el escándalo amoroso no es más que la superficie. "Si hay una pareja abierta o infidelidades, no me importa. Hay argentinos también acá. Argentinos que incluso estuvieron involucrados en la causa cuadernos por lavado de dinero. Acá hay prostitución, lavado de dinero, y ojo con un par de carteles de droga de México.", señaló. Según el periodista, Tulum habría reemplazado a destinos como Acapulco o Cancún como epicentro de actividades ilegales. "Hay un negocio muy grande en Tulum", contó.

Todo esto, aclaró, con la complicidad de autoridades locales y empresarios con conexiones internacionales. "Está involucrado lo que sería el intendente del lugar, entonces es más oscuro, supera lo que es un chimento de supuesta infidelidad. Acá hay algo más jodido, hay muchos argentinos, muchas chicas argentinas que van a Tulum. Empresarios argentinos que tienen negocios ahí, en Dubái. Todo raro, todo extraño"; resaltó el periodistya.

Las fotos de Lourdes Sánchez con quien sería su nueva pareja, el empresario Ramón Vegas.

En ese contexto, denunció que al menos "un argentino involucrado en la causa Cuadernos por lavar dinero para Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner", estaría vinculado con esta red. A través de sus redes, Rial habló directamente de un "Tulumgate" en gestación: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la farándula argenta. No. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura. Tulum = Prostitucion VIP".

Las fotos de Lourdes Sánchez con quien sería su nueva pareja, el empresario Ramón Vegas.

La supuesta relación de Lourdes Sánchez con Ramón Vegas fue lo que disparó el interés mediático. Pero, según Rial, el intento por cerrar el tema rápidamente responde más a una operación de encubrimiento que a un simple desmentido de pareja. "A uno lo carpetearon, a otro le chupa un huevo. Pero a dos, que están casados, los apretaron fuerte para adentro. No querían que esto se difundiera. Lo que molestó no fue el rumor de cuernos, sino lo que podía salir detrás", explicó.

Agustín Rey, panelista del ciclo, agregó que tras la exposición pública, Vegas cerró su cuenta de Instagram, lo cual les pareció sospechoso. "Ramón, por la infidelidad supuesta de Lourdes, decidió cerrar su cuenta de Instagram. Dijimos, por esta cosa de cuerno, supuesto cuerno, vas a cerrar tu Instagram. Era algo que no nos cerraba. Bueno, quizás tiene que ver también con esto, limpiar alguna cosita de las redes, ¿no?".

Según contó el conductor de Argenzuela, desde hace semanas su equipo venía recibiendo denuncias de chicas argentinas que viajaban con propuestas laborales y terminaban involucradas en situaciones turbias. "Las nombraban como modelos, promotoras, pero después aparecían en los mismos nombres y lugares que investigamos. Hay un par de empresarios argentinos que viajan seguido, otros que tienen negocios también en Dubái. Todo es muy raro", advirtió.

También mencionó al mexicano Andrés Macías Aboytes, socio del empresario español, como otro de los nombres que empiezan a resonar en la investigación: "Empiezan a aparecer nombres pesados. Tulum viene a reemplazar lo que era Acapulco primero, Cancún después, ahora es Tulum. Lo de Lourdes y todo, repito, es un problema de ellos, les molesta, será verdad, no será verdad la infidelidad.... no importa. Yo voy al otro. Si están usando, no, figuras conocidas argentinas para atraer gente que vaya allá".

El periodista Andrés Lerner, parte del programa radial, aportó un dato personal: su prima, que vivía en Tulum, tuvo que mudarse "por la situación con el narcotráfico que ya era insostenible": "Mi prima hace varios años vive en México y vivía en Tulum y hace un par de años me dijo que se tuvo que ir porque el quilombo que está habiendo también con el tema de narcotráfico no se puede vivir. Se fue a un pueblito que queda a unos cuantos kilómetros, pero ahí en Tulum no se puede estar".

Prostitución VIP y vínculos con la causa Cuadernos

Esa anécdota fue la confirmación de que lo que se discute no es una historia de amor fallida, sino el entorno de un enclave que se transformó en zona roja del crimen organizado. "Por eso digo, ojo, Argenzuela hacía dos semanas que estaba atrás de este tema, no por Lourdes, eh, por este tema porque había un par de chicas argentinas que habían hablado con nosotros por el tema ese, la prostitución VIP y aparecían todos estos. Por eso digo, guarda muchachos, porque creo que ella viajaba una vez por mesa Tulum. Y hablan de que estos serían, además, desarrolladores inmobiliarios, facilitadores", concluyó Rial.

Ante el revuelo, tanto Lourdes Sánchez como Pablo "El Chato" Prada salieron a desmentir todo. La bailarina calificó la versión de infidelidad como "una locura", sugirió que podría haber motivaciones políticas y afirmó que mantiene una relación honesta y transparente con su pareja. También expresó preocupación por las consecuencias que el escándalo generó en su hijo: "Empezó a tener actitudes en el cole que hoy tengo que tratar". Por su parte, El Chato también restó importancia a las versiones y aseguró que están más unidos que nunca. "Nos inventaron miles de cosas. Ahora dicen que Lourdes se casó con otro. Es una paparruchada. No me invitaron, por lo menos", bromeó.