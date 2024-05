Camila arrasó en "Cuestión de Peso": "Si no me quisieron así, no me vengan a buscar después"

Camila Deniz, integrante actual de Cuestión de Peso, es también conocida por ser la hermana de Thiago Medina, un ex GH 2023 que se hizo conocido por su historia de trabajo como cartonero. La joven, que se popularizó en las galas donde apoyaba a su familiar, ahora tiene su propio protagonismo en una nueva historia televisiva en la que apuesta a ponerse en forma, y advierte: "Si no me quisieron así, no me vengan a buscar después".

Tras la presentación que hizo en el programa que conduce Mario Massaccesi, la participante volvió a hablar con los Socios del Espectáculo, quienes la abordaron mientras hacía ejercicios en los estudios: "Estaba estirando un poco. Hoy a la mañana me levanté y me quejé, pero estoy poniendo la mejor", reconoció. "Me estaba bañando y dije: 'Uh, ¿por qué? No quiero ir'", contó después.

Camila Deniz y Thiago Medina

La joven confesó que no era de levantarse "muy temprano", y que hoy debió hacer un esfuerzo para ir a la clínica y comenzar el tratamiento. "Me anoté por el tema de que un chico me dijo en el boliche 'Barney'. Es como que me retumba esa frase en la cabeza", soltó ante las cámaras, como había dicho en su presentación.

"Yo tenía 17 años cuando mi mamá falleció y ahí me agarró el ataque de la ansiedad de comer, y no me daba cuenta. Porque yo me miro al espejo y digo: 'Qué linda que sos, Cami'. Pero algunos me decían: '¿Por qué no adelgazás?'. Y yo digo: 'No, ¿por qué voy a adelgazar? Yo me amo así'. Yo me veía al espejo y estaba hermosa", relató Deniz. Aunque remarcó que fue la salud la que la llevó a tomar la decisión: "Empecé a caminar y me agitaba, bajar la escalera, subir. Quería un cambio. Quiero una ayuda".

"Es el miedo a lo desconocido", le explicó Mariana Brey a Camila, luego de que ella le confesara que tenía "miedo de ser flaca y fea". "No sé por qué. Es mi miedo", afirmó la chica. "Me golpeó tanto la vida que tuve que sacar fuerza de donde no la tenía. Hoy estoy 'sí, se puede'. Como dije ayer: la protagonista de esta película soy yo. Le quiero poner onda vamos a ver qué pasará", añadió..

"Empecé el gimnasio porque sí o sí tuve que bajar porque me quería poner un vestido en los quince de mi sobrina. Y me puse las pilas. Ponele que hice un mes entero de gimnasia. Iba todos los días", recordó frente al móvil de El Trece. Luego señaló que hay chicas que le mandan mensajes. "Y me decían: 'Cami, yo quiero ser como vos, tu autoestima'. El primer día de gimnasio pasó un chico y se me reía. Dije: 'respiro, no pasa nada, tranquila'", describió.

También se refirió a su hermano ex participante de GH: "Entiendo que Thiago en este momento me apoya desde su casa, porque tiene dos criaturas hermosas y no le quiero sacar tiempo. Pero está súper feliz. Cuando le conté me decía: 'No, ¿de en serio, gorda?'. Dani también me felicitó", detalló sobre Daniela Celis, la mamá de las dos gemelas de las cuales es tía. "Están cada vez más lindas y más grandes", precisó en modo babosa.

A su vez indicó que "no es fácil" su tratamiento, en referencia a "los olores cuando pasás por una parrilla". Mientras que enumeró lo que desayunaba: "Pan con manteca, facturas, un huevo con jamón y queso, mate, café con leche a veces".

En lo afectivo reconoció que está sola. Aunque también demostró la seguridad que la caracteriza cuando advirtió: "Esperen, esperen, si no me quisieron así, que no me vengan a buscar después". "Yo quiero bailar como las chicas. Yo quisiera moverme, sentirme más sana. Pero es como que me miro al espejo hoy por hoy y digo: 'No, soy gorda. ¿Quién me va a mirar?'", lamentó hacia el final.