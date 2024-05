Diego Torres defendió a Emilia Mernes de las críticas de Tartu: "Por eso hay trastornos de ansiedad"

La salud de Emilia Mernes generó gran preocupación en las redes sociales luego de que la cantante se viera obligada a suspender y reprogramar no uno, sino dos de sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. En el primero, la artista se paró frente a las 15 mil almas que asistieron, consumieron bebida, comida y el merchandising oficial del estadio para pedirles disculpas. "Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal", fueron las palabras de la cantante.

En aquella oportunidad, Emilia, que lució una bata y se mostró visiblemente apenada por fallarle a sus seguidores, agregó: "Les quiero pedir perdón de corazón porque realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero no puedo, me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo hacerlo así y les quiero pedir perdón. Gracias por estar acá". Hasta ese momento, no había trascendido ningún parte médico oficial que detalle el estado de la artista.

De hecho, el cuadro de salud de la novia Duki empeoró, por lo que tuvo que ser internada bajo observación médica y suspender un segundo show, el cual se iba a desarrollar el 7 de mayo. En medio de este hermetismo tras su repentina recaída, la producción de la artista reveló detalles de su estado. Emilia fue sometida a una endoscopia que le diagnosticó que padece una gastroenteritis aguda, lo que requerirá un período de reposo para su total recuperación.

La productora Fénix Entertainment Group emitió un comunicado oficial en el que informa que, por recomendación médica, se le ha indicado un reposo de 96 horas. En el mismo, agradecieron el apoyo y los buenos deseos de los fanáticos y medios de comunicación durante este difícil momento de la cantante. De tener una pronta recuperación, Emilia volverá a los escenarios recién el sábado 18 de mayo en el Arena Aconcagua de Mendoza.

Luego llevará su actuación al SND Arena de Asunción, Paraguay. Y retomaría sus shows en Buenos Aires el próximo 26 de mayo, el concierto que fue pospuesto en dos ocasiones. Lo cierto es que este llamativo manejo de parte del equipó de Emilia, que esperó hasta último momento para cancelar la primer función sin pensar en los que tuvieron que viajar hacia el lugar y el gastadero de dinero que hicieron con el deseo de escuchar a la reggaetonera cantar generó críticas.

Y entre los varios cuestionamientos, algunos lógicos y otros no tantos, que recibió Emilia se destacó la furiosa opinión del periodista Augusto Tartúfol, quien a través de las redes sociales disparó: " "La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Auto tune, musiquita, fast food, TikTok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar q el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo", escribió.

El diagnóstico de Emilia

Y con dureza, arremetió: "A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña q no sepan q hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano q nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO". Esta feroz crítica generó un respaldo de la industria musical hacia Mernes y una de las voces que se pronunció a favor de la cantante fue la de Diego Torres.

El cantante de Color esperanza fue consultado por LAM tras los polémicos dichos de Tartu y reflexionó: "Yo creo que el mundo está más rápido. Hoy todo es inmediato, todo es ya, por eso hay trastornos de ansiedad. No sé si influye las redes, la tecnología que nos invade la vida. Estos chicos que son muy jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucho concierto. La vida del artista no es fácil, hay que trabajar, hay que estar en condiciones para subirse al escenario, no podes subirte estando enfermo".

Con una exitosa carrera a cuestas y experiencia de sobra, Diego destacó que el artista está obligado a brindarle "lo mejor a la gente que ha hecho un esfuerzo por pagar una entrada" y por consecuente, no debe subirse al escenario si está enfermo. "Es normal que un artista, que es un ser humano de repente no esté bien de salud y no pueda afrontar su trabajo. Eso es lo más triste no poder estar bien para subirse a un escenario y poder brindarle lo mejor a la gente. Es duro".

El furioso posteo de Tartu

Y a modo de ejemplo, lo comparó con el deporte: "Es como un deportista que se lesiona y no puede brindar lo mejor para su equipo". "A todos nos ha pasado de no estar en condiciones y tener que suspender algo por una cuestión médica. Esto no es de las nuevas generaciones, pasó siempre", cerró.