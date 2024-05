"Chau, chau, chau, chauuu..": Tinelli tiene los días contados en América y se prepara para volverse "libertario"

El balance de Marcelo Tinelli como gerente de Programación de América TV es indudablemente negativo, tanto para los accionistas de la señal, como para los televidentes que le soltaron la mano y pusieron en crisis su tercer puesto en rating, ganado en los últimos años y es por eso que mayo sería el último mes del conductor en el cargo. El problema es que su reemplazante sería su socio y productor histórico Pablo "El Chato" Prada, algo que generó enojos y reavivó el enfrentamiento que sonó en la última semana. Ni lento ni perezoso, "El Cabezón" ya apuntó los cañones hacia un nuevo horizonte un poco más libertario: la Televisión Pública.

"La TV Pública que no existe, que no tiene plata, que levantó toda la programación, que echó a toda la gente, que intentaron vender los terrenos porque es superfluo, increíblemente, me cuentan, para mí no, estaría cerrando su contrato con Marcelo Tinelli", adelantó Jorge Rial al aire de Argenzuela por C5N. "Con la nuestra estaría negociando", ironizó después.

"Son dos programas en principio. Uno ya tendría conductora, que sería Denise Dumas, a quien lleva a todos lados. Hace la valija y al lado viene ella", reveló el conductor. "Alguien me está agregando que podría hacer el Cantando, porque el Bailando teóricamente lo tendría que hacer en América TV", ahondó.

Las versiones surgen en medio de una mucho más fuerte que asegura que tiene "los días contados en América TV". Según escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el periodista Nacho Rodríguez, "le habrían dado la orden a Martha Buchanan que tiene hasta fin de mes para desprenderse del conductor". La mujer es la ex gerenta de la señal, y quien Daniel Vila habría puesto con el fin de que arregle lo que el ex presidente de San Lorenzo rompió.

El tuit de Nacho Rodríguez sobre la próxima desvinculación de Marcelo Tinelli de América TV.

"El tema es que no creo que les guste a los de América TV que se vaya a la TV Pública. Dejó un hueco grande. El canal hoy está bajo la línea de flotación por lo que dejó Tinelli. De hecho es gerente de Programación y no está asumiendo como tal", detalló al respecto Rial, quien apostó a que el otro programa podría ser "el de Maru Botana que quería llevar a América TV".

"Legalmente tendría que pasar por el directorio, que está constituido, tiene integrantes de la oposición, con un director del oficialismo. No se puede hacer un contrato de coproducción técnicamente sin pasarlo previamente por el directorio", amplió Mauro Federico en C5N. "La gente de LaFlía estuvo yendo a tomar medidas del estudio principal", aseguró respecto a las tareas de la productora de Marcelo.

Pablo "El Chato" Prada y Marcelo Tinelli en los estudios desde donde salió el Bailando.

"Nosotros en este momento pensamos que iban a alquilar el estudio", confesó Rial. "Porque Tinelli últimamente tiene problemas de dinero, entonces nadie le quiere alquilar porque no puede dejar un adelanto o pagar del 1 al 5. De hecho dejó un tendal en casi todos lados. Esa visita estaría relacionada con el desembarco de Tinelli a la TV Pública", reveló.

En las últimas semanas los rumores acerca de una separación comercial de Prada respecto a su amigo, crecieron rápidamente. Mientras que él los salió a desmentir, la posibilidad de que sea quien reemplace en el cargo a Tinelli, sería la confirmación exacta de que hubo una traición hacia "El Cabezón", en el sentido de que, serrucho en mano, el marido de Lourdes Sánchez seguiría en las funciones que acordó él.