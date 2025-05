Cande Molfese contó que una famosa la bajó de un avión y estallaron las redes: "Fue humillante"

Lo que parecía una anécdota casual terminó en un verdadero escándalo que sacudió el mundo del espectáculo y encendió las redes sociales. Cande Molfese, actriz, influencer y ex estrella Disney, reveló en vivo que una reconocida artista internacional logró que la cambiaran de avión porque no quería compartir vuelo con ella. Sin nombres, pero con muchas pistas, el misterio quedó servido y los usuarios de X (ex Twitter) hicieron lo suyo.

La historia salió a la luz durante una distendida charla en el programa Perros de la Calle (Urbana Play 104.3), cuando Cande lanzó, casi sin pensar: "Una vez me cambiaron de avión porque había una persona que no quería que yo me suba a ese avión". En el estudio se hizo un silencio tenso, hasta que uno de los panelistas le preguntó si esa persona tenía el poder real para lograrlo. La respuesta no dejó lugar a dudas: "Sí, tiene el poder de bajarme".

Cande, que hoy tiene 34 años, ubicó el insólito episodio entre 2017 y 2018, en pleno auge de las producciones juveniles de Disney en Latinoamérica. Aclaró que venían del mismo evento y que ambas regresaban a Buenos Aires, pero antes del embarque recibió la inesperada noticia: "Me compraron otro pasaje y me subieron al avión que seguía. Veníamos del mismo lugar, del mismo equipo, de la misma movida, y cada una volvía a Buenos Aires".

El dato que más sorprendió fue que la famosa en cuestión es más joven que ella, y, aunque no proviene de una familia poderosa, logró con facilidad que la reubicaran en otro vuelo. "Esa persona no me quería mucho. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Una acá tan angelical, buenas vibras...Es más chiquita que yo, pero tiene tanto poder como para bajarme de un avión. Bastante humillante", resumió Molfese con una sonrisa amarga.

Karol Sevilla

Rápidamente, las especulaciones comenzaron a girar en el estudio. ¿Tini Stoessel? No, Cande fue tajante: "No fue Tini". Pero mientras ella evitaba nombres, las redes encendieron la lupa y los dardos apuntaron directo a Karol Sevilla, la actriz y cantante mexicana de 25 años, conocida por protagonizar Soy Luna entre 2016 y 2018. Las fechas coinciden y el nombre de Karol no tardó en convertirse en tendencia, especialmente por su paso reciente por Argentina y por los rumores de un viejo conflicto sentimental: Karol habría tenido un affaire con Ruggero Pasquarelli, ex novio de Cande, quien también integró el elenco de Disney en esos años.

Cande Molfese

Mientras que desde el entorno de Sevilla no hubo comentarios, al menos por ahora, en las redes se multiplicaron los comentarios en su contra: "Qué cínica si fue Karol", "No me sorprende para nada", "¿Karol bajando gente de un avión? Tiene sentido".