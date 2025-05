"Necesita un psiquiatra": Ivana Icardi liquidó a Yanina Latorre, luego de que la acusara de colgarse de Mauro

La insolencia de Yanina Latorre volvió a encontrar un límite que expone lo floja de papeles que está en cuanto a ética periodística. La periodista había cruzado a Ivana Icardi tratándola de querer colgarse de la fama de su hermano Mauro, aunque la joven mostró las capturas para contradecir la acusación y atacó con dureza a la conductora, cuando aseguró que necesitaba atención médica psiquiátrica.

Todo comenzó cuando en su programa Sálvese quien pueda de América TV, Latorre afirmó que Ivana "todos los días hace cajitas de preguntas" en sus redes sociales, donde "dice que quiere conocer a "La China", en referencia a la actual pareja de Mauro, Eugenia Suárez. "Desde que Mauro se separó de Wanda, quiere ser amiga de 'La China'. Está colgada para que la levanten los portales", añadió.

Yanina Latorre volvió a encontrarse una traba en sus acusaciones sin pruebas.

"Desde que Icardi se hizo famoso, digamos mediáticamente, porque ya era un gran jugador de fútbol, esta chica lo primero que hizo fue ir a Gran Hermano y se peleó con ellos dos porque se colgó de la fama de Wanda", disparó después. "Ahora está queriendo cantar. Quiere ser famosa a toda costa. Hay algo en la vida que se llama laburar. No tiene por qué ser en los medios", ironizó enseguida.

La respuesta de Icardi llegó por las redes sociales. "Acabo de responderle a la vieja tarambana de Yanina Latorre que me dice que soy cholula. Lleva un año colgada de esta historia como una desquiciada rascando seguidores", lanzó Ivana en su cuenta de X (ex Twitter), desde donde se defendió de las acusaciones y expuso a la ladera de Ángel de Brito.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

"Mándenselo a 'La Shani', que según ella me autopregunto en la cajita. Querida no soy tan pelotuda como todos los circos que haces. Ya mamaste seguidores y visualizaciones por un problema en el que ni pinchás ni cortás, pero sos tremenda cholula metida", escribió en una publicación en la cual adjuntó una captura de pantalla con todas las preguntas relacionadas a Suárez. "Digo que se lo digan porque ayer les cancelé la solicitud a su programa pedorro", sumó en otro tuit, en el cual también mostró la solicitud cancelada del programa de América TV.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

Antes Latorre también había tirado "a matar" contra la joven. "No hay nada más fondo de olla que estar llorando en un streaming que no ve nadie con 200 visualizaciones. Si querés te mandamos la planilla del rating. Yo soy la que trae la información, la primicia, la que labura. Vos estás colgada como una desquiciada para cantar y te hatean por tres seguidores", señaló. "Yo hablo de ellos, de vos, de Cinthia Fernández. Soy una máquina de primicias. Y da la casualidad que tu hermano es un papelonero y está en las primicias conmigo. Lo único que tenés para decirme es que soy vieja. Prefiero ser vieja y laburar que ser joven y rascarme", agregó.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

Las reflexiones de Ivana continuaron. "Me impresiona cuánta cabida le dan en Argentina a personas que perfectamente podrían ser acosadores/bullies. Y les ríen las gracias como si fuera gracioso. A ver si nunca les tocan de cerca con un familiar, un hijo pequeño o a ellos mismos", reflexionó.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

Lo más duro se lo dijo en el siguiente posteo, en el cual aseguró que no quería seguir en la discusión. "Chicos, no voy a seguir respondiendo a una vieja que demuestra día a día que está loca. Vi que mencionaron el tema de cantar, lo único que espero en mi vida, haga lo que haga, es no convertirme en alguien como ella. Necesita un psiquiatra urgente porque se la comió la personaja", indicó. "No voy a ser el saco de boxeo de sus traumas infantiles y el fracaso de su 'familia feliz' con los cuernos que tiene, en la vida adulta", continuó.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

"2078 y se van a seguir pensando que que me digan 'hermana de' me molesta", explicó en otro tuit. "Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio. Mi mamá es encargada en una lavandería hotelera. Guido vive en Suiza y trabaja de chef y tatuador. Yo trabajo con colaboraciones en mis redes sociales y de project manager para una empresa de eventos y arquitectura", reveló enseguida.

Ivana Icardi disparó en X contra las acusaciones de Yanina Latorre.

"Ya que se ve que en Argentina trabajar es lo que te da dignidad y ser persona de bien. Acá la prueba de que el dinero y la fama de mi hermano se la repartieron bien entre otros (que nos acusaban de quererlo por eso). Ay, tiempo, cuánta razón das", soltó con ironía. "Mi familia duerme tranquila todas las noches y eso no te lo quita ni Shanina Latorre (apellido prestado) con sus delirios", cerró.

La historia de Ivana Icardi que Yanina Latorre señaló como "autopregunta".

La historia de la polémica había nacido a partir de la pregunta que le hicieron: "Hola, Ivana. ¿Vas a conocer a la China? Ella le hace muy bien a tu hermano", habían querido saber. "Todo a su tiempo. Ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre eso. Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe. Y sí, le está haciendo muy bien. Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad. Me alegra que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses. No se lo deseo a nadie", fue su respuesta.