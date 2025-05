"Sentí como si me clavaran un cuchillo": cómo sigue la salud de Carmen Barbieri, tras confirmar que sufrió un infarto

Carmen Barbieri habló sobre su reciente internación en la Clínica Zabala y reveló que sufrió de un leve infarto durante la madrugada del martes. La conductora relató lo sucedido y transmitió calma sobre la situación.

"Estoy sin dolor por suerte, tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho, me despertó el dolor, como que me faltaba el aire, después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado a costado, me caí un ratito, ahí me dormí", explicó la capocómica en diálogo con el ciclo Todas las tardes.

Cabe recordar que Barbieri, de 70 años, se encuentra negociando con Canal 9 su regreso a la pantalla chica, después de que le levantaran de forma intempestiva su ciclo en El Trece. Las tratativas se embarraron por motivos económicos, aunque todo indica que la actriz tendrá su programa en el ex canal de la palomita.

"A las 9 de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho. Llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, le dije: 'Vení a buscarme, llévame al Zabala porque yo no sé si hizo un infarto o estoy haciendo un infarto'. Bueno, parece que no. Tengo bien el corazón", aseguró.

Durante la tarde del martes trascendió que Barbieri se encontraba en terapia intensiva, pero se desconocían las causas de su internación. Fue ella misma quien aclaró la situación.

"Si hubo un infarto, me dice la doctora, 'chiquitito, chiquitito, por eso te internamos'. Estoy en terapia de unidad coronaria, terapia intensiva, entonces me dice: 'Estás acá porque venimos a cada rato, sacamos sangre de las enzimas, nos damos cuenta, si hubo un infarto chiquito, porque grande, no se ve nada, el corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio, todo'. Me dice está todo perfecto", reveló.