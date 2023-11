Carmen Barbieri mandó al frente a Fede Bal por sus "fiestas locas": "Una vez éramos 1500 personas, un zoológico"

Quizás Fede Bal sea lo más parecido a Neymar en cuanto a la cantidad de antecedentes de fiestas que realizaron ambos y cómo hasta el día de hoy siguen celebrando sin parar. ¿El amo de la joda? Probablemente y sin vergüenza alguna, el actor lo sabe admitir y hasta cada vez que tiene la posibilidad, detalla cuáles fueron las mejores, cuáles las que no estuvieron tan buenas, qué cantidad de gente y hasta en qué estado quedaron los domicilios en donde las realizó.

Fede Bal

El hijo de Santiago Bal cada vez que se vuelve noticia es, además de tener proyectos laborales y novedosos, por dos motivos: su situación sentimental o lo que dejó una fiesta realizada en su casa. Incluso, en su prontuario de parejas, con la mayoría de todas sus novias la relación finalizó justamente por hechos que sucedieron en aquellos eventos.

Sus últimas dos rupturas fueron sin dudas las más escandalosas. Cuando sucedió la separación con Laurita Fernández, la blonda se enteró en un aeropuerto mientras se encontraba de viaje a un destino laboral, que Bal había realizado una fiesta con muchas personas, música, alcohol y estupefacientes y en esa misma, llevó a cabo una infidelidad con una de las invitadas. ¿Cómo se dio a conocer? Es que la modelo tuvo un ataque de llanto y gritos ni bien se bajó del avión y lo único que se le escuchaba decir con el teléfono en mano era que el actor le había prometido ser fiel.

Fede Bal y Laurita Fernández

Pero como si toda esa situación fuese poco, con su pareja siguiente, Sofía Aldrey, sucedió algo peor. Cuando parecía que todo marchaba con normalidad, nuevamente se topó con una separación en puerta y con el mismo motivo. Su novia se encontraba de viaje y recibió un aviso a través de su celular que Bal, un sábado a las tres de la mañana, estaba haciendo limpieza de sábanas en su lavarropa. Rara hora ¿No?

El diálogo entre ambos fue letal. Ella tenía una aplicación en la cual el lavarropa se le conectaba a través del wifi en su celular propio y ahí podía ver todos los movimientos ¿Para qué? Quien sabe, pero de esa manera fue como se enteró que su pareja le era infiel en su propia casa y mientras llevaba a cabo una de sus famosas y reconocidas fiestas.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Ya nada es sorpresa cuando se habla del ex novio de Barbie Vélez -con quien también se separó de infidelidad- e incluso hasta su propia madre, Carmen Barbieri, se ríe para no llorar de la paradójica vida que vive su hijo: es amante de las fiestas y la diversión, le encanta estar en pareja pero no puede sostener un vínculo de fidelidad porque es más fuerte que él estar con varias mujeres a la vez.

Sin vergüenza alguna, ambos formaron parte de una entrevista y no pudieron evitar hablar del tema. En ese entonces, la conductora de Mañanísima contó una secuencia que le tocó vivir en las horas previas a realizarse una de las fiestas de su hijo en su propio domicilio. "Una vez entró un micro, tipo colectivo, lleno de bebidas. Y abrieron las puertas y yo seguí caminando igual", recordó.

Lejos de negarlo, Bal se río con una sonrisa pícara y de reojo describió lo que aquella fiesta con una insólita determinación: "Es verdad. De verdad. Es un universo tan hermoso. Es un zoológico de gente y de artistas...". Aun así, aseguró que al menos por este verano, que es donde más aprovecha para realizar eventos, todo eso culminará porque como hará temporada de teatro, se mudará a un monoambiente y ya no podrá invitar a la cantidad de personas que estaba acostumbrado. "Hubo una noche que fuimos 1500 personas", comentó.

Fede Bal y Carmen Barbieri

"¿Monoambiente?", preguntó sorprendida Barbieri. "Antes mi hijo buscaba la casa más grande con muchas habitaciones", agregó. Y ante eso, el conductor de televisión replicó: "Eran casas grandes para recibir amigos, con un parque con jardín para poner unos baños químicos porque de golpe venía mucha gente y se me desmadraba".

La pelota no se patea para el costado y así aprendió él porque ni lento ni perezoso, aseguró que todo lo aprendido lo sacó de algún lado: sus padres. "¿A quién salí? Eso es lo que vos hacías con papá en Carlos Paz", deschavó en cámaras. "Es mamá la que me lo inculcó, ella me bajó esta línea. Yo crecí en ese seno familiar", cerró.