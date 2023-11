De la emoción de Sol 1 y Sol 2, a la brutal confesión de Moria: "Iba a la comisaría a sacar a mis amigos"

Kennys Palacios, amigo íntimo y estilista de Wanda Nara, tuvo la genialísima idea de incorporar a dos chicas trans que saltaron al estrellato después de presentarse en el "Bailando 2023". Las chicas se llaman igual: Sol Vicky y es por eso que, para diferenciarlas, las empezaron a llamar Sol 1 y Sol 2.

Tanto gustaron al público y a la producción de Marcelo Tinelli que hicieron lo imposible para darles más cámara. Sin embargo, nadie sabía que iban a causar un impacto inigualable en el corazón de Moria Casán, que se define como "un gay icon".

Tinelli, Sol 2, Sol 1, Romina Uhrig e Iñaki Iparraguirre

Es que la pareja de Romina Uhrig e Iñaki Iparraguirre decidieron incorporarlas a su desafió salsero de la noche del "Bailando" y la verdad absoluta es que Sol 1 y Sol 2 brillaron por su manera de bailar, por su desfachatez y elegancia. Pero claro, sus historias de vida son las que realmente conquistaron el alma de todos.

Romina contó que las chicas "iban a los ensayos llorando" y dijo: "No sabés la felicidad de ellas". Iparraguirre también: "Realmente eligieron muy bien sus nombres, porque son soles que nos iluminan a todos, y vivimos algo muy lindo en los ensayos como grupo".

Aquí hay que hacer un stop: ¿Cuántas veces y en qué momentos hemos visto a personas trans en la televisión argentina? La respuesta es simple y clara: solo vimos a Cris Miró, a Flor de la V y a Lizy Tagliani. Ellas, referentas del colectivo LGBT pudieron allanar el camino para otras que vinieron y que vendrán.

Pese a esto, el camino no les fue fácil porque varias veces las violentaron, las incomodaron y se mofaron de ellas en vivo, aunque con la aprobación de la Ley de Identidad de Género empezaron a vivir en real Democracia.

Sí, aunque la Democracia se recuperó para la mayoría de los argentinos en el '86, las personas trans y de la comunidad LGBT siguieron siendo perseguidas por la policía, arrestadas violentamente por contravenciones provinciales, torturadas en comisarías, desaparecidas y asesinadas a quemarropa. En consecuencia ser trans era algo tan prohibido que muchas terminaron siendo expulsadas de sus casas, escuelas y hasta del sistema de salud desde muy temprana edad.

De eso mismo habló Sol 2: "A veces me preguntan dónde está mi familia, pero sinceramente hace ocho meses que me operé mis lolas y de ese momento decidí ser huérfana. No tengo familia. Lo más lindo que me ayudaste vos es a contar que fui abusada".

Tinelli, So 2, Sol 1

Y también contó: "Antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada o que mis primos me hacían pis en la boca, que mis tíos, un padre o cualquier persona me tocaba. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz".

Moria: si querés llorar, llorá

La "One" siempre estuvo al lado de las minorías, de hecho estuvo en la última marcha del Orgullo Gay apoyando la causa. Pero desde siempre, como mujer del espectáculo estuvo rodeada de personas del colectivo y hasta ella se autopercibe como "puto", reivindicando así esa palabra que era usada como insulto y que ella toma como bandera de lucha.

Es por eso que se emocionó hasta las lágrimas con el relato de las chicas pero a la que realmente elogió es a Sol 2: "Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad".

Moria Casán

Y con la voz quebrada expresó: "Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron 'gracias', porque sé que es un sueño cumplido", y con lágrimas en los ojos expuso: "Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón".

Abriendo el paraguas para protegerse del hate proclamó: "No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año '70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines". Además, contundente hizo saber: "Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto", dijo en modo sorpresa y tirando un poco de humor siguió: "Si querés llorar, llorá".

Moria confesó que una amiga suya que transicionó tuvo que exiliarse del país porque en Argentina no podía vivir: "Entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupes, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa, cuando se puso un sobre todo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo", contó entre lágrimas y desafiante terminó: "Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento".