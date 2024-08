Carta documento para "callar" a Nazarena y las "brujerías " de Agostini: "Magia negra y gallinas"

Durante la ultima semana, Nazarena Vélez se volvió a colocar en el ojo de la tormenta por asuntos familiares. Tras confesar que no habla con su hijo, Gonzalo Agostini, quien artísticamente se hace llamar Chyno, sus compañeras de LAM lanzaron nueva información sobre su ámbito más privado: "No me pone nada contenta este tema", advirtió. El lunes, la panelista contó que se sintió traicionada por su hijo, ya que éste fue directo a contarle a su padre, Daniel Agostini, algo que le había escuchado decir a la mediática sobre él. Esto no fue todo, sino que además el cantante decidió mandarle una carta documento a su ex mujer para que no hable más de él en su programa.

Nuevamente, Nazarena Vélez enfrenta problemas con su ex Daniel Agostini

Lo cierto es que en la noche del martes, las angelitas recordaron la mala relación que existe entre Vélez y Agostini, la cual viene de hace años. Aunque en el ultimo tiempo trataron de limar asperezas como padres, todo retrocedió con el documento legal. Además, Yanina Latorre reveló un aberrante detalle del pasado que paralizó a todos: "Cuando Barbie y Fede Bal se separaron, (Agostini) lo llamó a Fede y le dijo que lo iba a llevar a un lugar a sacarle toda la magia negra y la mier... que vos le habías tirado encima", comenzó narrando la "angelita" mientras Nazarena asentía con la cabeza, dando a entender que estaba al tanto de lo que su colega contaba en vivo.

Barbie Vélez y Fede Bal

"Lo llevó a un barrio a ver a una señora con gallinas y a Fede le hizo hacer todo un procedimiento con gallinas para sacarle tu magia negra", siguió su relato. Nazarena no negó la versión que tiró su compañera al aire y advirtió que conoce muchos más de estas brujerías: "Yo sabía de esto y sé muchas cosas que me callo la boca. Los invitó a comer, se armó como una relación con él y después lo hizo con Luciano Garbellano, lo hizo con mucha gente", confesó sin pelos en la lengua.

La indignación en el piso fue tal que no dudaron en expresarse. De hecho, Ángel De Brito fue el primero en cuestionar las actitudes de Agostini. "Esto se había calmado, no sé ni para qué te escribió, para qué te mandó esta falsa carta documento", le dijo el conductor, a lo que Latorre sumó: "Capaz que no se dá cuenta que esto te puede poner peor, es como reavivar el fuego".

Mientras los comunicadores trataban de entender qué pasa por la cabeza del músico tropical, Fernanda Iglesias interrumpió para contar una información que le acababa de llegar a su celular. "Ahí te mandé la foto en donde estuvo hoy a la tarde Daniel Agostini, esa es la casa de la bruja", le dijo a De Brito y el conductor respondió irónico: "¿Nos embrujó?". Las brujerías estarían comenzando a hacer efecto en su vida, según contó Nazarena: "Me levanté hoy a la mañana y se me rompió la pulserita roja", dijo y a lo que Matilda Blanco respondió con su humor tajante: "Lo que no pudo hacer esta bruja es hacerlo más exitoso que Tapari evidentemente", lanzó.