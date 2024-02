Cheques sin fondo, destrozos y amenazas: Tinelli le debe 30 mil dólares y Nacho Viale "le va a iniciar acciones legales"

Si hay alguien que no arrancó con el pie derecho el 2024 fue, sin lugar a dudas, Marcelo Tinelli. Días atrás, el conductor recibió una carta documento de parte del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) reclamándole que se ponga al día con el pago adeudado de salarios del mes de enero y febrero, y además fue repudiado públicamente por la Asociación Argentina de Actores debido a las irregularidades en los pagos de salarios de aquellos que trabajaron en el Bailando 2023 que se emitió por la pantalla de América TV. Recordemos que el ciclo de baile llegó a su fin el pasado 29 de enero.

Marcelo Tinelli nunca logró que el Bailando 2023 pase los 10 puntos de rating

En medio de este feroz contexto financiero que atraviesa el hombre de Bolivar, Marina Calabró contó que intercambió algunos mensajes con el conductor "en no muy buenos términos" y reveló que Marcelo Hugo mantiene también una conflictiva -y abultada- deuda con Nacho Viale y Mirtha Legrand por el alquiler del estudio de Martínez el cual llegó después de varios e intensos idas y vueltas de negociaciones. "La deuda asciende a unos 30.000 dólares", dijo la panelista.

Recordemos que LaFlia se decidió por el Estudio Cuyo, ubicado en Martínez, sobre las calles Cuyo y La Paz, justamente, donde Mirtha eligió hacer sus últimos programas durante el año 2022, descartando las otras posibilidades: los estudios de El Nueve y rival directo de América TV. Todos le habían pedido lo mismo al conductor: la plata completa arriba de la mesa debido a su polémico historial de cheques voladores. Todos excepto uno: Nacho Viale.

Vale aclarar que lo primero que hizo el gerente artístico de América TV es intentar recuperar su lugar en la productora La Corte, desde donde se emitieron los últimos certámenes de baile. Allí le habían pedido 40 millones de pesos por mes y, para colmo, pagarlo al contado y no en cuotas. Claro está, al conductor le conviene sacarlo en cómodas cuotas debido al presente inestable del país, la alta inflación y la intensa devaluación de la moneda.

Además, en los estudios de La Corte se encuentra operando LN+ y se hacía imposible la convivencia. "Pidió que los chicos de LN+ se vayan a un estudio más chico y que el se quedaba con el grande", habían advertido. Por esta razón, su segunda opción fue Canal 9, donde le pidieron un precio un poco más módico: "Fueron 25 millones por mes, pero no los tiene". Luego barajó los estudios de Non Stop en Munro y finalmente terminó cerrando los de Cuyo en Martínez.

Como la acústica era mala para un programa como el Bailando, debió hacer una inversión muy cara para acustizarlo. Además, tuvo que negociar con Nacho Viale y a eso, se le sumó que ningún proveedor quería trabajar para el conductor si no aparecía la plata antes. "Tuvimos que armar todo de cero", había dicho Tinelli semanas antes de arrancar el Bailando. Sabiendo todo eso, sumado a la cantidad de sueldos adeudados, Calabró reveló que Nacho Viale está "furioso con Marce".

La razón no es más que la gran deuda que el conductor mantiene con él. "La historia de Marce no termina más, le cuento que tuvimos un intercambio de mensajes con Marce, no en los mejores términos precisamente. Básicamente le molestó que yo dijera un poco acá y sobre todo en una nota con Socios esto de que si yo debiera plata no dormiría tranquila y trataría de evitar mostrarme en un avión privado o comprando anillos de diamantes", comenzó contando Marina.

Nacho Viale le reclama una gran suma a Tinelli

Y sumó: "La respuesta de él es que no me meta en su vida privada, que él hace lo que quiere con su dinero, que no me tiene que dar explicaciones a mí, que siempre mostró su vida, a lo que yo le dije que por supuesto no me tiene que dar explicaciones a mí y que entiendo que hay contabilidades separadas si se quiere, pero si sos la cabeza de una productora que debe plata, me parecía que como gesto hacia la gente que no cobro enero y que por ende no puede pagar las cuentas, era un gesto poco decoroso".

De acuerdo con Marina, un furioso Tinelli la acusó de tener "doble vara" y sobre el conflicto que mantiene con los sindicatos, la panelista sostuvo que la respuesta del ex presidente de San Lorenzo dejó bastante que deseare: "Me impactó que en un momento me dijo que él, como empresario, hace más por la pobreza de los argentinos que muchos. Después me dijo que los empleados tendrían que estar agradecidos de que les da laburo y que lo están".

Fue en ese marco que Calabró destacó que Tinelli no le desmintió ninguna de las masivas deudas que le sacó en cara y contó: "Entre las deudas también había una situación, vamos a decir, no del todo resuelta con el estudio de Cuyo. Parece ser que en el alquiler del estudio de Cuyo. Viale alquiló por el 2023 los estudios de Cuyo y llegó a un acuerdo con Marcelo para que haya un espacio para que él pueda montar él bailando y coexista con la noche de Mirta y los almuerzos de Juan".

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

Y continuó: "Marcelo deja en el estudio en garantía cheques de LaFlia para cubrir cualquier eventualidad. ¿Qué es eventualidad? Que se rompa algo. De hecho me decían que hay dos pozos que quedaron, dos pozos que tienen que ver con el montaje de la escenografía del bailando, más toda esa zanja, ese surco, que es como una suerte de pozo rectangular donde se encastran las pantallas que están en la parte de atrás del escenario. Bueno, eso cuando uno devuelve el estudio lo tiene que cubrir".

Según reveló Marina, para todas esas eventualidades había cheques que "vinieron rebotados". "Nacho Viale es el garante en un punto porque es el que alquiló. Entonces le había pedido a Marcelo cheques personales porque le dijo, me vas a dar el cheque de LaFlia y Marcelo le hizo el ofendido. En total entre lo que se rompió, los dos pozos del piso, la zanja de las pantallas LED del encastre que no se cubrieron, más alguna otra eventualidad, la deuda asciende a unos 30.000 dólares". +

Marcelo Tinelli

Finalmente, detalló que Viale aseguró que los va a poner de su bolsillo para que non afecte su reputación dentro de la industria. "Lo último que quiere StoryLab o Nacho Viale es que esto los manche a ellos. ¿Cuánto te deben, Marcelo? ¿30 lucas? Las 30 lucas las pongo yo, 30 lucas verdes. Por ende el estudio no va a iniciar acciones legales porque la guita la va a poner StoryLab, pero StoryLab va a accionar contra Marcelo Tinelli porque la guita es deuda de Tinelli, la está poniendo Nacho Viale", cerró.