Un allegado de Peso Pluma desmintió la infidelidad hacia Nicki Nicole: "Todos cometemos errores"

En las últimas horas, estalló un video donde se lo puede ver a Peso Pluma paseando de la mano con una mujer que no es su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, en Las Vegas, el mismo día del Super Bowl, evento deportivo muy importante en Estados Unidos.

Rápidamente, el chisme empezó a escalar hasta que llegó a los ojos de la mismísima Nicki, quien confirmó su separación a través de un profundo descargo en sus redes sociales, al insistir en que ella no se sintió cuidada por él al divulgar esas imágenes. De hecho, varias famosas decidieron salir a apoyarla y a repudiar al cantante mexicano que hace tan sólo unos días la presumía en la alfombra roja de los Grammys.

Entre quienes se expresaron al respectos, se encontró Khea, ex novio de la rapera argentina quien posteó su hit "Hola Perdida" y fue un gesto de gracia que varios internautas festejaron y su otra ex pareja, Trueno, quien fue su novio durante dos años y se solidarizó con ella a un año de haberse dejado.

Lomaspopu descubrió este descargo del fotógrafo de Peso Pluma

En este mismo contexto, un allegado a Peso Pluma brindó su versión de los hechos y respondió a las críticas. Se trata de su fotógrafo oficial, Alex, quien también se vio envuelto en la polémica y decidió intentar despegarse lo más rápido posible mediante sus redes sociales, luego de que el artista lo dejara de seguir. "Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa. Que yo hice esto y así no fueron las cosas.", remarcó.

"Ellos que arreglen sus problemas y a mí déjenme en paz. Yo no tuve nada que ver en lo que ustedes hayan visto ayer. Todos cometemos errores. De mi parte pueden hacer lo que quieran, yo continuaré con mi trabajo y la vida sigue. Gracias", culminó intentando no ser parte de la polémica del cantante que fue visto con otra mujer.

Peso Pluma y Nicki Nicole

En su perfil de Instagram, se puede ver como Alex acompañaba a Hassan Emilio Kabandé, su nombre real, por toda su gira y retrataba gran parte de su vida cotidiana, pero como este último posteo se hizo viral, tanto el cantante como Nicki decidieron darle la espalda por completo.

En San Valentín, ni Peso Pluma ni la cantante de "Alma" se hicieron presentes en las redes sociales, mientras que en X continúan siendo tendencia mundial por este escándalo.