China Suárez habló del amor, la maternidad, el casamiento y Mauro Icardi: "Yo reenvejecería con él"

Después de meses de perfil bajo, Eugenia "la China" Suárez volvió a hablar a fondo en una entrevista íntima, divertida y cargada de revelaciones. En un mano a mano con el periodista Gustavo Méndez para el ciclo La Pasión, la actriz abrió las puertas de su presente sentimental junto a Mauro Icardi, su familia, sus ideas sobre el casamiento y, claro, su vínculo de toda la vida con Hello Kitty. Rodeada de rumores -embarazo, compromiso, mudanza a Turquía- la actriz no confirmó ni negó todo, pero dejó en claro una cosa: está enamorada. "Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'", lanzó, enamoradísima

Y con la frescura que la caracteriza, remató: "Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero". A tono con su nueva etapa, más tranquila y reflexiva, la ex Casi Ángeles confesó que la idea del casamiento, que siempre había evitado como si fuera una película de terror, ya no le parece tan descabellada. "Antes decía: '¿para qué me voy a casar si me voy a divorciar?'. Pero ahora no lo descarto. Creo que tiene que ver con la madurez", explicó.

Mauro Icardi y "La China" Suárez enamorados y con sus dos anillos de compromiso a la vista.

¿Le pidió Mauro matrimonio? "No te voy a contar todo... cuando se apaguen las cámaras te digo", respondió entre risas y sumó: "Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos. No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien"

Si bien el viaje romántico que compartieron en Miami encendió las alarmas sobre un posible compromiso -y hasta un embarazo- la actriz se encargó de enfriar un poco los rumores. "Por ahora estoy bien. Somos muchos. No digo que nunca más tendría hijos, pero tres es mucho y a mi me gusta dedicarles tiempo. El cambio de dos a tres es heavy, no te alcanzan las manos", dijo, entre carcajadas, al recordar que en un momento llegó a tener a dos hijos usando pañales al mismo tiempo.

En ese sentido, aclaró: : "Se cagab... uno, lo cambiaba, y se cagab... el otro". Además, compartió una anécdota adorable (y un poco insólita) sobre su pasión por los bebés desde chiquita: "Siempre de chiquita, en Pinamar, iba por las carpas. Tenía diez años, fue antes de Rincón de Luz, y tengo un montón de fotos con perros ajenos y bebés que no sé ni quiénes son". Según explicó, iba carpa por carpa pidiendo prestados bebés para sacarse fotos y después su mamá las mandaba a imprimir.

Pero no todo fue risas. La actriz también se emocionó al hablar del amor de sus hijos por Mauro y lo bien que se llevan con él: "Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien. Y eso para mí es muy importante". Consultada sobre la posibilidad de mudarse a Turquía, donde Icardi es estrella del Galatasaray, la actriz fue contundente y sincera: "Lo hablamos todo el tiempo. Es difícil con tres chicos, el colegio... pero haremos malabares. Cuando llegue el momento, lo veremos".

Los viajes de la China Suárez junto a Mauro Icardi hacen enfadar a Benjamín Vicuña

En una hora y media de charla, hubo lugar para todo: confesiones maternales, risas sobre pañales, recuerdos de infancia, reflexiones sobre el amor y hasta una mención -con tono relajado y sin polémica- a la famosa "guerra de Hello Kitty" que protagonizó en redes con Wanda Nara. "Yo soy fan de Hello Kitty desde siempre", se limitó a decir, bajándole el tono al eterno debate. Con una sonrisa que no se le despegó en toda la entrevista, la China cerró con una frase que resume su presente: "Estoy más grande, más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero. Y sí, reenvejecería con él". Romance, risas y un poco de caos familiar: así es la vida de la China hoy.