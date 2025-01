"¡Chupámel...!": Pieres se metió en el "Icardi-Gate" y su ex apuntó con todo contra Zaira

Éramos pocos y se sumó el polista. Facundo Pieres sorprendió en las últimas horas al hablar en una entrevista del escándalo que sacuda a la familia de su novia, Zaira Nara. Si bien procuró distanciarse de la polémica, lo cierto es que sus declaraciones le abrieron la puerta a la respuesta de su ex mujer, a quien habría engañado con la hermana de Wanda cuando ella acababa de dar a luz a su hijo más chico.

"Lo que me dicen es que hay mucha calentura en la familia Pieres por las declaraciones de Facundo", señaló el periodista Guido Záffora, al tiempo que sumó: "Su madre, que es la matriarca del clan, está enojadísima. Pero no es la única. Su ex mujer también".

A Agustina, la ex mujer de Pieres, no le cierran las fechas de la relación con Zaira.

Cabe recordar que Pieres y Zaira blanquearon recién el año pasado su relación, pero mantuvieron una serie de idas y vueltas mientras ella aún estaba en pareja con el padre de sus hijos, Jackob Von Plessen, y el polista agrandaba la familia con Agustina Wernicke.

"La relación entre Pieres y su ex no sería la mejor", reconoció el panelista, al tiempo que sumó: "Agustina se mudó a San Isidro y se anotó en un gimnasio: el mismo al que van Zaira y Paula Chaves. Pieres la llamó y le pidió que no fuera más ahí, que no quería que se cruzara con su nueva novia. ¿Ella qué le respondió? 'Chupámela'".

Pese a que las fechas de la relación entre Zaira y Pieres no le cierran a nadie, los hijos de ambos mantienen una excelente relación entre ellos. "Los nenes de Zaira se llevan súper bien con los hijos de Pieres. Cuando llegan a la casa, ellos salen corriendo a abrazarlos. Zaira no, ella los mira por la ventana".

Pieres y Zaira mantuvieron un touch and go antes de formalizar cuando ambos estaban con otras parejas.

"La ex le dijo: 'Che, como se llevan bien, algún día me los llevo a todos a pasear'. Pero Zaira no quiere saber nada. De hecho en diciembre, antes del verano, Facundo le pidió a Agustina que no pase por la playa de Punta del Este en la que iban a estar sus hijos con Zaira".

Atenta al pedido, Agustina -quien en la división de bienes se quedó con la mansión ubicada en la zona del faro valuada en diez millones de dólares- le respondió: "¿Vos te pensás que si yo veo a mis hijos en la playa no me voy a acercar a saludarlos? Estén con tu novia o con quien sea".

El apellido Pieres regresó a los medios, después de que el polista hablara de la escandalosa separación entre su cuñada, Wanda Nara, y Mauro Icardi. "¿A Wanda le diste algún consejo?", le preguntó Sofía Martínez. "Sí, varios; pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto, porque no la vemos mucho... ella también viaja y labura un montón".

"Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, porque no es fácil en una familia tan... popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte", disparó.