Cine: Regalos, Elfos y cambios de cuerpo, los tres estrenos navideños que no te podés perder

Un gran clásico de las fiestas es poder ver películas relacionadas con la Navidad. Quizás esta "tradición" nació hace algunos años con la llegada de películas como "Mi pobre angelito", el icónico film protagonizado por un pequeño Macaulay Culkin, o "El regalo prometido", aquella divertida entrega de Arnold Schwarzenegger. Pero lo que es cierto y es casi una realidad, es que cientos de personas esperan estas fechas para poder consumir historias vinculadas directamente a estas fiestas.

Películas navideñas

Estas historias nos hacen vibrar y sentir que la magia también llega a nuestros hogares con relatos que nos sensibilizan, nos hacen reflexionar y hasta reír. Por este motivo, BigBang te recomienda tres películas que no podés dejar de ver mientras esperás por Papá Noel.

Familia revuelta (Netflix)

La primera recomendación es "Familia revuelta", una película divertida que cuenta la historia de dos padres (Jess y Bill Walker) haciendo lo que pueden para mantener a la familia unida. Sin embargo, sus hijos crecen, se hacen más independientes y se vuelven más distantes. De pronto, un encuentro casual con un astrólogo hace que, justo la mañana del día más importante de su vida, la familia despierte con los cuerpos intercambiados. Una historia que recuerda a aquella protagonizada por Lindsay Lohan.

La calle de la navidad (Prime Video)

La segunda recomendación cuenta con el protagonismo del gran Eddie Murphy, quien se obsesiona con la navidad y se propone ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Después, sin saberlo, hace un trato con una traviesa elfa llamada "Pepper" para mejorar sus posibilidades de triunfo. Pero ella lanza un hechizo mágico que provoca que los 12 días de Navidad cobren vida y causan estragos por toda la ciudad. A riesgo de estropear las fiestas a su familia, se une con ellos para romper el hechizo de la elfa, pero antes tendrá que enfrentarse a retorcidos personajes mágicos y salvar la Navidad para todos.

Travesuras Navideñas (Disney Plus)

La última, pero no menor importante, va por el lado de las travesuras de un niño que no se portó muy bien que digamos. Esta es la historia de Andy, un niño revoltoso de quinto grado que se despierta en la mañana de Navidad solo para descubrir que no ha recibido ningún regalo de Papá Noel. Al darse cuenta de que está en la "lista de traviesos", Andy decide tomar cartas en el asunto y forma un grupo con otros ocho niños que también figuran en la lista de los traviesos. Juntos, planean una rebelión en la aldea de Santa en el Polo Norte, para robar los regalos que creen merecer. A medida que avanzan en su plan, el grupo se da cuenta de que la verdadera manera de redimirse y salir de la lista de los traviesos no es a través de travesuras, sino utilizando sus talentos para hacer el bien. una divertida película para disfrutar en familia.