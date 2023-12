"¿Te puedo comer la boca?": Williams se le declaró a Catalina y su novia estalló de furia

Gran Hermano encendió sus luces y abrió sus puertas hace 10 días y ya sucedieron una cierta cantidad de cosas: dos bandos de mujeres, enemigas enfrentadas, complot, dos espontáneas, la mayoría de los varones unidos y hay un condimento especial que le falta al reality y es el amor. Es que en todas las ediciones sucedió que se formaron varias parejas con altos niveles de intensidad, pero este sería algo atípico porque aún no pasó.

Parte del casting de quienes ingresaron a Gran Hermano 2023

Los primeros días se la vinculó a Rosina Beltrán con Alan Simone, e incluso la uruguaya le hizo el juego de "hermoso" y "el mozo" como la edición anterior admitiéndole que él sí le parece hermoso y todo indicaba que estaban a punto de concretar siendo la primera pareja que se podría formar. Pero, días más tarde se la vio muy apegada a Joel Ojeda, compartiendo distintos momentos y hasta el sauna, pero todo quedó desdibujado cuando ese mismo juego empezó a hacerlo con Nicolás Grosman.

A decir verdad, los participantes dentro de la casa entendieron el juego de Rosina, de querer conquistar a todos los varones por igual, y poco a poco se fueron alejando para no tener que generar ningún tipo de shippeo ni posible relación y así evitar quedar todos pegados en la misma sintonía.

Sin embargo, el disparador se corrió de foco con dos que comenzaron a mostrarse más juntos que nunca: Denisse González y Bautista Mascia. Desde que el cantante ingresó a la casa al día siguiente de que lo hicieron todos, la primera persona a la que se le acercó fue a la blonda. Su conexión se mostró a distancia y hoy en día, sin haber concretado absolutamente nada, es una de las posibles parejas que se podrían armar en los próximos días. Ahora, solo será cuestión de tiempo.

Denisse González y Bautista Mascia dentro de la habitación.

No obstante, en la noche del miércoles, después de que se dieran a conocer los nombres de los nominados que en este caso son Catalina Gorostidi, Juliana "Furia" Scaglione, Axel Klekaylo y Carla De Stéfano, sucedió una polémica situación que envolvió directamente al participante Williams López.

Una vez que los jugadores supieron quienes son los nominados y por ende que corren peligro de irse de la casa el próximo domingo, cuando estaban todos por irse a dormir, Williams tuvo una insólita idea que decidió llevar a cabo: meterse en la cama de Catalina para intentar conquistarla. ¿Cuál sería el mayor problema? Es que el participante de 20 años, ingresó a Gran Hermano afirmando que tiene novia y de hecho en sus redes sociales lo dejó más que demostrado.

En un principio parecía que podía pasar desapercibido, pero nada de todo eso ocurrió. Mientras en la habitación donde duermen las mujeres se estaban acostando todas, Williams ingresó y se encaminó hacia la cama de la pediatra. "¿Cata me invitas a dormir con vos? Me voy a dormir con Cata yo", consultó y gritó. Pero la primera en darse cuenta fue Lucía Maidana quien intentó ponerle un freno para que eso no pasara a mayores. "Te van a pedir el consentimiento". Sin embargo, el "Paisa", retrucó: "Le damos el consentimiento antes de acostarnos" y la oriunda de Salta prosiguió: "No, paisa. Tu novia. Pensa en tu novia".

A pesar de que Lucía quiso proteger la relación que mantiene Williams afuera con su pareja, poco le importó al oriundo de Corrientes, quien sin ningún problema se metió adentro de la cama de la pediatra simulando una amistad aunque duró pocos minutos. En principio, comenzaron a hablar sobre la placa de nominación hasta que el joven de 20 años le retrucó: "Ponemos un trato así no te vas. Si te vas ¿te puedo comer la boca?".

Catalina, quien ya había sido señalada por tener un affaire con el Cuti Romero, en principio gritó: "¿Qué?" pero luego, entre risas, aceptó. "Bueno, lucha por no irte entonces si no queres que te coma la boca", manifestó Williams. Seguido a eso, el resto de las chicas que estaban presentes en la habitación, principalmente Lucía, le gritaron "Paisa no...", pero lo cierto es que Catalina, ya había aprobado la apuesta.

El tema se trasladó de pieza en pieza porque acto seguido, Lucía corrió hacia la habitación de hombres y les comentó lo que estaba sucediendo. "Chicos, por favor. Pobre la novia. Le dijo de hacer una promesa de comerle la boca. Yo lo estoy puteando y él no se quiere ir. Sacalo por favor. Que alguien lo saque", expresó la Salteña.

Lucía Maidana entró a Gran Hermano el 10 de diciembre de 2023.

Tanto Alan, Joel, como Emmanuel Vich empezaron a decir que no podía ser y se lamentaron por la situación, pero el único que tomó cartas en el asunto fue Big Apple, quien dijo que lo iría a buscar y en un acto de honestidad total se levantó de la cama en busca de sacar de esa situación a Williams.

Asimismo, quien quisiera sacarlo de ese lugar pero no puede por razones obvias, es claramente la novia de Williams, Martina Brun, quien al enterarse de esta situación posteó una imagen en su cuenta oficial de Instagram haciendo un breve descargo por lo sucedido. "Buen día. Cómo están? Bueno quería pasar a decirle con mucho respeto que ya vi el video en tik tok de lo que le dijo Williams a Catalina", escribió.

El descargo de la novia de Williams en su cuenta de Instagram.

Y seguido a eso, prosiguió: "Por favor encarecidamente dejen de comentarme y mandarme al privado porque no me hace bien. De verdad muchas gracias". No obstante, aquella imagen duró pocos minutos porque al rato decidió eliminarla y hacer como si nada hubiese ocurrido. Un dato no menor es que el resto de historias posteadas durante el día eran específicamente dándole amor y apoyo a Williams en la gala de nominación.