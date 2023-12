La ex del "Principito" Sosa trató de "enferma" a Yanina Latorre y criticó a Cami Homs como madre

Días atrás, el nombre de Carolina Alurralde, quien mantuvo un muy largo romance con José "Principito" Sosa, estuvo en boca de todos luego de que trascendieran algunos audios en donde apuntaba contra Yanina Latorre y la actual pareja de su ex novio, Camila Homs. Resulta que la ex deportista estalló al enterarse que la panelista de LAM supuestamente había dicho que ella no se hacía cargo de sus hijas. "Habló de mí en la tele diciendo que yo no me hacía cargo de mis hijas", apuntó Alurralde.

Y disparó: "Dijo que las abandoné porque tenía problemas mentales y de droga, Sos una imbécil que miente... Lo habrá sacado de esta chica Camila Homs. Sino, ¿de dónde lo saca? Yo estoy con las nenas. Además de decir boludeces, que se ocupe de su vida. Yo me separé porque me re mil cagaban, a ella la cagaron vergonzosamente y sigue su vida como si nada. Hablando de locuras, que se fije su locura, que se calle la boca y deje de decir boludeces".

Carolina y Sosa estuvieron en pareja durante 17 años y fueron padres de mellizas en ese tiempo. Y si bien hace tiempo que el vínculo se rompió, la joven no dudó en volver a salir a pegarle a la figura de Estudiantes de La Plata y a su actual pareja, luego de que la panelista de LAM la señalara como una "madre ausente". "Con José me puse de novia cuando tenía 18 años. Estuve casada 17 años. Nos fuimos muy chicos a vivir a Alemania y pasé por un montón de países. El último fue Turquía", dijo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Alurralde detalló que con el futbolista estuvo en pareja 17 años y aclaró que siempre lo acompañó. "No hubo un día en el que no lo haya acompañado. Pero después de tantos años la vida te va llevando por distintos caminos y te va haciendo atravesar engaños e infidelidades. Vidas como paralelas, una doble vida", dijo y consultada sobre si aquellas infidelidades fueron el motivo de la separación con Sosa, Carolina respondió contundente: "Sí. Ese es el motivo".

Carolina Alurralde

Y sumó: "Cuando me separé yo estaba muy triste. Para mí fue horrible. A mí me dolió muchísimo tener que separarme. Si fuese por mí hubiese seguido. Yo era medio Susanita y perdonaba siempre". Por otra parte, Carolina remarcó que decidió salir hablar de su ex vínculo con Sosa porque le llegó la información de que Yanina Latorre estaba hablando de ella. "Primero dijo en un audio que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas", explicó.

Además. se mostró indignada con la panelista de LAM por decir que era Sosa quien estaba a cargo de las mellizas. "Después de la tele me llega otra información de que ella decía que yo tengo problemas psiquiátricos y que por eso no estaba con mis hijas. Que yo las había abandonado. ¡Una cosa loquísima! Para mí ella es una enferma al decir esas cosas. Primero porque una enfermedad, como puede ser el consumo o psiquiátrica, le pasa a mucha gente", resaltó.

Y siguió: "Me parece que tocar ese tema con tanta liviandad requería que me acerque a Juan Etchegoyen para que yo le comente de mi enojo. Yo salgo a responderle a Yanina Latorre porque a ella también la engañaron y sabe lo que es pasar un momento de esos. Para mí fue muy triste. Me dolió muchísimo tener que separarme. Si hubiera sido por mí, hubiera seguido. Yo era Susanita. Perdonaba siempre". Sin dudarlo, Carolina también apuntó sus dardos contra Camila Homs.

De hecho, cuestionó a la ex de Rodrigo de Paul como madre y hasta reveló si el futbolista le fue infiel con ella. "Ella sabe sobre mi vida. Ellos viven juntos y ese simple hecho hace que sepa la cotidianeidad de los días y de las cosas que me pueden suceder. Hoy no pongo las manos en el fuego por nadie. Lo más probable es que él se lo haya dicho porque yo ya no lo conozco. No sé quién es. Es una persona totalmente distinta", aseguró Alurralde.

Y continuó: "Las chicas viven conmigo y pueden ir cuando quieren a lo del papá. Por eso yo voy a contestarle a Camila. Que ella se fije que hizo un divorcio millonario, por lo que vi en la tele y lo que se supo. Además, el padre no puede ver a sus hijos. Ella vive acá, el padre allá y, sobre todas las cosas, no van nunca con el papá. Eso es horrible para los chicos. Mis hijas van todas las veces que quieren con el papá". Y en ese contexto fue que advirtió que sus hijas le contaron que Sosa salía con Homs.

El principito Sosa y Camila Homs

Según contó, le "rarísimo" este romance y luego se explayó respecto a cómo se tomaron las niñas la nueva relación del padre: "Las nenas lo tomaron bien y se llevan bárbaro con los nenes y la quieren mucho a Camila. Esto no pasa por ella, ni por la relación que tienen mis hijas con ella. Me alegra un montón y que si es feliz, que sea feliz. Mis enojos son con él. Por desconocerlo. Una persona con la que compartí muchos años y eso a mí me duele".