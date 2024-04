Cinthia Fernández contó que le ganó la batalla judicial a Defederico: "Fui la loca, vividora y la quilombera"

La batalla judicial entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, por la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, llegó a su fin. O al menos así lo anunció la modelo entre lágrimas a través de las redes sociales. "Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin. Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó", escribió.

Recordemos que ambos se separaron en 2018 y como el ex Huracán dejó de pasarle los valores correspondientes por alimentos a sus hijas, la panelista le inició un juicio para que le embarguen todas sus cuentas. "Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años como cuota alimentaria. Sin contar que me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó", había contado Cinthia meses atrás.

Según la modelo, la excusa del ex futbolista ante el juez y las cámaras de televisión siempre fue la misma: "Ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas". Lo cierto es que el abogado de Fernández, Roberto Castillo, había revelado que la deuda de Matías ascendía a los $10 millones

El posteo de Cinthia Fernández

Es por este motivo que se lo acusó de "Incumplimiento de asistencia familiar" y fue "embargado". Lo cierto es que este conflicto llegó a su fin en las últimas horas y el encargado de darle la feliz noticia a Cinthia fue el propio Castillo. "El responsable es él, Roberto Castillo, el hombre que se cargó como pocos mi caso. Que logró un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura de 'Alimentos futuros hasta la mayoría de edad'", agregó la panelista en su posteo.

Y siguió: "Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo 'esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr'. Una Justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón, y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas 7 de cada 10 mujeres que quedan solas con todo". Vale destacar también que el letrado estaba dispuesto a llevar tras las rejas al ex delantero por "defraudar a la AFIP por evasión fiscal".

Esto debido a que la actividad que ejerce Defederico "no es la que aseguró ante la Justicia". De hecho, fue Castillo quien reiteró que el acusado "se dedica activamente a la compra y venta de lotes en barrios privados, actividad que publicita activamente en redes sociales y a través de historias de WhatsApp". "Para muchos, fui la loca, vividora, quilombera, insoportable, monotemática y la llorona por guita. Para otros, soy esta, la que deja el futuro de sus hijas asegurado", afirmó Cinthia.

Cinthia Fernández debe trabajar para sostener a sus tres hijas

Y sentenció: "La que logró lo que nadie pensaba, la que nunca se rindió. Estoy muy orgullosa de mí. Gracias a mi mamá, mis hijas, mis amigos, mi abogado y todo su equipo que aguantaron mi angustia y me ayudaron a cuidar lo que más amo en esta vida. Y este 'gracias' también es para mí. Me siento muy orgullosa de lo que soy y logré".