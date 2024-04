Nico Occhiato estalló la polémica con Grego Rossello: una enemistad más entre los streamers

Nico Occhiato comenzó Luzu TV siendo uno de los primeros en incursionar con la radio y los programas por streaming y poco a poco, el formato fue creciendo hasta que varios canales comenzaron a hacer lo mismo y hoy, su programa Nadie Dice Nada compite con la grilla de Olga, el canal de Migue Granados, que absorbió a Nati Jota, su ex compañera, cuando ella renunció el año pasado.

Sin embargo, otro giro inesperado sucedió y dejó entrever una clara enemistad entre algunos ex compañeros de Luzu y el director del medio: Rossello, influencer que estaba al frente de Red Flag (junto al ex novio de Flor Jazmín, actual de Occhiato), terminó el ciclo allí con unos últimos programas bastante extraños entre reproches y desmentidas lo que terminó en que finalmente se sume al canal de Olga.

Grego Rossello

La decisión de Granados fue comunicada a través de las redes sociales con una placa que fue subida a la cuenta de X del streaming con la premisa: "Fijos" y abajo, una foto de Grego Rossello y Alex Cruzanto (@pelao.khe, en Instagram). El tweet fue reposteado por el comediante, quien bromeó diciendo: "Bueno, hay nuevo laburo gente" y luego, en su cuenta de Instagram remató al expresar: "No me puse de novio con Juli Poggio pero sí conseguí laburo, que no es poca cosa. Nos vemos todos los miércoles en Olga con el mejor equipo de internet".

Los mensajes comenzaron a llover y, por supuesto, no podía faltar el de Franzoni, que lo felicitó por su nuevo logro. Estas declaraciones, sumadas al extraño final de Red Flag, prendieron las alarmas de los internautas, en el contexto de la rivalidad entre los dos canales.

El mensaje de Grego en redes.

Según informó en su momento el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, Rosello tenía una rivalidad con Nico porque en varias oportunidades no fue tratado de la mejor manera, lo que podría haberlo llevado a renunciar a Luzu y tirar ese pequeño "palito" en sus redes sociales.

Esta pelea no resuelta con el creador de Nadie Dice Nada se funde también en una disputa entre los viewers que tiene cada canal, ya que esta semana Occhiato hizo una modificación en la grilla de su canal para que la audiencia conozca a los otros diez programas que tiene Luzu además del central, como es el caso de Patria y Familia, conducido por Fede Popgold y Guido Süller o Antes que Nadie, el ciclo de Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y El Trinche Dardik.

"Quiero felicitar a todos los programas de Luzu hoy, que levantaron su audiencia habitual y la superaron hoy en el día de este Luzu Random", dijo. "Ese fue el objetivo por el cual hicimos esto, que gente que no conocía, conozca los programas que están en los otros horarios", aseguró Nicolás al referirse a los cambios de horarios repentinos que se realizaron por única vez.

El presentador insistió: "La verdad estuvo muy bueno el experimento y aclaro esto porque hay también gente que dice y piensa boludeces", contestándole a los haters que lo criticaron en redes sociales por tomar esta decisión.

Además, Nico Occhiato decidió que era momento de devolverle a Olga con otro palito acusándolos de plagio una vez más y cerró su programa diciendo: "Esto de hacer un día de cambios de horario no se hizo antes, nunca antes se vio esto en un canal, no sea cosa que ahora hagan lo mismo, porque lo que hacemos, después se hace".